Ryanair plaanib hakata käsipagasi eest raha nõudma

Reisijad ei soovi tavapäraselt ära antava pagasi eest maksta, mistõttu topitakse käekotid ja käsipagas enamasti paksult esemeid täis, ületades sellega sageli ka lubatud piiri ja tekitades nii lennuki väljumises hilinemisi, vahendab Telegraph.

«Meil on pidevalt väravas probleeme, sest liiga paljud reisijad võtavad kaasa pool oma elamist, selle asemel, et tulla ühe tavasuuruses koti ja ühe väikese kotiga,» selgitas Ryanairi tegevdirektor Michael O'Leary. «Kui see varsti ei lõpe, peame hakkama poliitikat muutma.»

Raha hakatakse küsima tulevikus teise käsipagasi eest, mis tähendab, et käekoti, kaamerakoti või muud väikesed kotid, võib endiselt ilma lisatasudeta kaasa võtta. Kui neid ei ole, saab tasuta kaasa võtta ka veidi suurema kohvri, kuid see peab kindlasti vastama nõuetele ega tohi olla üleliia täis pakitud.

Hetkel võib lennukisse kaasa võtta kaks käsipagasit: ühe suurema ja teise väiksema. Suurema pagasi kaal ei tohi ületada kümmet kilogrammi ning mõõtmetelt peab ta mahtuma 55 x 40 x 20 sentimeetri sisse. Väiksemal kotil kaalupiirangut ei ole, kuid selle mõõtmed peavad olema maksimaalselt 35 x 20 x 20 sentimeetrit.

Uus poliitika lahendaks ka pagasi hoiustamise probleemi, sest lennuki pagasiriiulile mahub vaid 90 kohvrit. Küll aga on lennufirmal suured lennukid, kuhu mahub reisijaid üle poole rohkem. Seni viidi pagas, mis riiulile ei mahtunud, tasuta lennuki pagasiruumi.