Video: Itaalia metsades on peidus käsitsi ehitatud lõbustuspark

78-aastase Bruno Ferrini loodud pargis on üle 45 atraktsiooni, millest enamik kasutavad töötamiseks vaid inim- ja kineetilist energiat. Kõige suurem neist on Penolo, mis gravitatsiooni mõjul saavutab kiiruseks 96 kilomeetrit tunnis, vahendab Business Insider.

Ferrinil on pargi juures ühtlasi restoran, mille ta avas juba 1969. aastal. Lõbustuspargi idee tuleneski just restoranist, sest Ferrini soovis rohkem kliente söögilaua taha meelitada. Nüüd on aga lõbustuspargist saanud omaette vaatamisväärsus.

Esialgu palus Ferrini abi kohalikult sepalt, et too teda ehitamisel aitaks. Kuna sepp aga ei leidnud piisavalt kiiresti aega suurprojektide ette võtmiseks, otsustas Ferrini ise keevitamise selgeks õppida ja pargi valmis ehitada.

Kuigi mõni atraktsioon võib tunduda ebastabiilne, vastab kogu park Itaalia turvalisusnõuetele.