Soome suurim reisiajakiri valis Eesti parimaks lähisihtkohaks

Mondo valib igal aastal tulevaks reisiaastaks 15 parimat sihtkohta. Auhinnatseremoonia toimus möödunud laupäeval ning Eestit esindas seal EASi välisesindaja Soomes, Toomas Tärk.

«Eesti turismi hea käekäik sõltub just meie Soome sõpradest, kuna see on meie jaoks suurim välisturg. Üle 50 protsendi soomlastest on Eestit külastanud rohkem kui kümme korda. Seda rõõmustavam on, et huvi meie vastu pole kahanenud ning märgatakse ja tunnustatakse meie ettevõtjate pingutusi ka väljaspool Tallinna,» rääkis EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso.

Ühtlasi rõhutas Mutso, et auhinna saamine just käesoleval aastal on erakordselt oluline. «Seoses Euroopa Liidu eesistumisega saab teisel poolaastal Tallinnas olema tavapärasest rohkem tööreisidega seotud külalisi - euroopa poliitikuid, ametnikke ja ajakirjanikke. Hotellide hinnad Tallinnas saavad paratamatult olema tavapärasest kallimad. Selle tulemusena võivad meie Soome külalised ehmuda ja loobuda Eestisse tulekust».

Nüüd on võimalik turismisihtkohtadel väljaspool Tallinna endale rohkem tähelepanu tõmmata ning Mondo antud auhind annab annab sellele sõnumile väga tugeva kaalu, kinnitas Mutso. Soome suurima turismiajakirja Mondo auhinda vastu võttes edastame ka meie oma tänu just nendele ettevõtjatele, regioonidele ja ühendustele, kellega koostöös oleme Soome turul pingutanud.

Ööbimiste arv on Eesti maapiirkondades aasta-aastalt kasvanud ning Soome turistid külastavad üha meelsamini lisaks Tallinnale ka teisi erinevaid piirkondi üle Eesti.