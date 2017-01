Stjuardess õpetab, kuidas lennuõnnetus üle elada

United Airlinesi stjuardess Cheryl Schwartz jagas internetiavarustes soovitusi, kuidas lennuõnnetuse puhul käituda. Esmaseks soovituseks ütles Schwartz, et kindlasti tuleb teada, kui kaugel asud avariiväljapääsust, vahendab Travel and Leisure.

Kui toimub hädamaandumine ei pruugi nähtavus lennukis enam hea olla, mistõttu tuleks olla kindel, kui kaugel asud avariiväljapääsust. Selleks tuleks ära lugeda istmeread enda ja ukse vahel, et siis kasvõi käpuli maas orienteeruda suudaksid.

Avariiväljapääsu kaugus tuleb üle vaadata iga kord lennukisse istudes, sest isegi kui ollakse juba kümneid kordi ühe mudeliga lennatud, siis on kõik lennukid ikkagi teatud määral erinevad. Samuti tuleks selgeks teha, milline on parim hädaabipositsioon just sinu istmel. Mõnel puhul võib see tähendada eesoleva istme vastu toetamist, teise tooli peal aga hoopis pea põlvedele asetamisest.

Lennukist väljumisel ei tohiks kaasa võtta ühtegi üleliigset asja. Kui reisijad haaravad kaasa kotid ja muu sarnase, siis aeglustavad nad evakueerimist ning see võib paljudele saatuslikuks saada. Lennukist on pärast hädamaandumist lahkumiseks aega vaid 90 sekundit, seega seda tuleb mõistlikult kasutada.