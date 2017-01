Lennukisalongid hakkavad paremini lõhnama

Lennufirmad pingutavad pidevalt, et püsida ees oma konkurentidest ning, et tagada klientide lojaalsus. Nüüd hakatakse kliendi heaolu nimel mõjutama ka lõhnasid, mida me lennukisalongides tunneme, vahendab Travel and Leisure.

Iga ettevõte saab endale valida sobiliku lõhna, mis jääb vaid nende kasutusse. Lõhnadega suudetakse meeleolu parandada, mõjutada inimeste ajataju, ärgitada reisijaid ostma ja lisaks loovad lõhnad ka tugevaid mälestusi.

Erinevaid lõhnasid saab kasutada juba ka pardalemineku alal, et õige meeleolu tekiks juba lennukisse sisenemise hetkeks.

Hetkel ei ole veel süsteem üheski reisilennukis kasutusel, kuid läbirääkimised selleks käivad. Küll aga ei ole selge, kuidas võib lõhn mõjuda nendele, kes on selle suhtes eriti tundlikud, allergilised või kellel tavapäraselt tekib tugevatest lõhnadest peavalu.