Video: Holland tutvustas end Trumpile humoorikal moel

Huumorisaates räägiti, et kuigi Donald Trump tuli nüüd võimule ja lubas Ameerika Ühendriigid sättida oma prioriteetide hulgas esimesele kohale, soovivad hollandlased endiselt Trumpiga sõpradeks jääda.

Selleks, et sõbrunemine paremini õnnestuks, tegid nad ka Hollandit tutvustava video kasutades selleks väljendeid, mida Trump kõige paremini mõistab.

Videos oli välja toodud, et isegi ainuüksi see video on võimas ja fantastiline. Lisaks rõhutati, et hispaanlased on «täielikud luuserid» ja, et «meil on kõige parem keel maailmas. Kõik teised maailma keeled põrusid».

Vaata tutvustavat videot. Tutvustus algab 38. sekundil.