Üheksa vanimat keelt, mida tänaseni räägitakse

Seetõttu on ka raske hinnata, milline keel on teisest vanem. Paljud keeled on sama vanad, kui inimkond ise. Siiski on mõned keeled, milles on midagi erilist, midagi iidset, mis neid massidest eristab, vahendab The Culture Trip.

Heebrea keel

Heebrea keel on vastu pidanud päris suurtele katsumustele. Seda keelt alates 400 a. pKr enam väga ei kasutatud ning see jäi käibele vaid liturgilise keelena. 19.-20. sajandite paiku aga läbis heebrea keel uuendusprogrammi ja sai Iisraeli ametlikuks keeleks. Kuigi uus keel erineb vanast keelest, siis heebrea keelt emakeelena rääkivad inimesed saavad raskusteta aru ka Vana Testamendi tekstist. Ühtlasi on uues heebrea keeles palju mõjutusi teisest juudikeelest, jidishi keelest.

Tamili keel

Tamili keelt räägib umbes 78 miljonit inimest ning see on rahvuskeeleks nii Sri Lankal kui Singapuris. See on ka ainuke klassikaline keel, mis jäi tervenisti püsima tänapäevani välja. Tamili keele sugemeid on leitud juba kolmandal sajandil enne Kristust ja sellest ajast peale, on see pidevalt ka kasutuses olnud. Praeguseks on Tamili keel maailmas räägitavuselt 20. kohal.

Leedu keel

Indo-Euroopa keeled jagunesid kümneteks keelteks, mille hulka kuuluvad saksa, itaalia ja inglise keeled. Järk-järgult kaotasid nad ka omadusi, mida varasemalt jagati. Leedu keel suutis aga säilitada sellest aga kõige rohkem. Keelt, millest leedu keel tulenes, räägiti juba 3500. aastal eKr ning kuna Leedus on vana keele grammatika ja helid suuresti ka säilinud, võib seda pidada üheks maailma vanimaks keeleks.

Farsi keel

Farsi keelt räägitakse teiste hulgas ka Iraanis, Afganistanis ja Tadžikistanis. Ilmselt on enamik kuulnud aga pärsia keelest, mis tegelikult on farsi keelega samasugune, kuid kannab lihtsalt teist nime. Farsi keel tuleneb vanast pärsia keelest, mida räägiti Pärsia impeeriumis. Nüüdisaegne pärsia keel pärineb 800. aastast. Omapäraseks teeb keele veel ka see, et aastasadade jooksul on see üsna vähe muutunud. Keeleoskajad suudavad sajanditevanust teksti ilma suuremate probleemideta lugeda.

Islandi keel

Ka islandi keel kuulub Indo-Euroopa keelte hulka ning on sarnaselt leedu keelele suutnud suure osa selle omapäradest säilitada. Vaatamata ka Taani sajandite pikkusele valitsemisele ei ole islandi keel suurte taani keele mõjutustega. Ka islandlased suudavad ilma suurema vaevata lugeda sajandite vanuseid tekste.

Baski keel

Baski keelt ümbritseb tõeline müstilisus. Seda räägivad mõned grupid, kes elavad Hispaanias ja Prantsusmaal, kuid ometi ei ole sellel Romaani keeltega mingit seost. Tegelikult puudub sel keelel tugev seos ühegi teise maailmakeelega. Ühtlasi ei ole selge ka selle keele tekkelugu, kuid on teada, et see eksisteeris enne roomlaste tulekut, kelle ladina keelest arenes välja nii hispaania kui ka prantsuse keeled.

Soome keel

Kuigi soome keelt ei pandud kirja enne 16. sajandit, siis on sellel ikkagi ajalugu, mis ulatub üsna kaugele minevikku. Soome keelest leiab aga ka mitmeid laensõnasid, mis on sajandite jooksul muutunud üheks osaks soome keelest.

Georgia keel

Georgia keel on suurim Kartveliani keelegrupis ja sel on unikaalne ja iidne tähestik. Kuigi tegemist ei ole nii müstilise keelega nagu baski keel, kuulub Kartveliani gruppi siiski vaid neli keelt, mida kõiki räägitakse vaid Georgia aladel. Ühtlasi ei ole need seotud ühegi teise maailma keelega.

Gaeli keel

Kuigi gaeli keel on tänaseks veidi hääbumas, räägitakse seda ikka veel üsna palju. See eksisteeris Briti saartel juba ammu enne sakslaste tulekut, kes tõid kaasa ka oma keele ja omad mõjutused. Omapäraseks teeb keele aga see, et juba algusaastastest peale kirjutasid iirlased ka gaeli keeles. Tavaliselt rääkisid Lääne-Eurooplased oma kohalikud keeles, kuid kirjutasid ikka ladina keeles.