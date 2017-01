Kuidas hoida raha kokku, et saaks rohkem reisida?

Kui seada endale aga kindel eesmärk käia ära oma unelmate reisil, siis läheb ka raha säästmine lihtsamaks. Travel and Leisure on kokku pannud mõned soovitused, kuidas on lihtne raha kokku hoida, kuid tulemus on üsna kiiresti märgatav.

Kohv – sageli läheb hommikuti kiireks ja nii haaratakse bensiinijaamast või mõnest kioskist kaasa kohvitops. Palju soodsam oleks aga mõni minut varem ärgata ja see kohv endale kodus ise valmis keeta või vähemalt siis kodust kohv kaasa võtta. Sama kehtib tegelikult ka lõunasöökide puhul. Märkamatult läheb iga päev lõunasöökidele kolm või neli eurot, kodust toitu kaasa võttes hoiad selle raha aga kokku.

Transport – kuigi suved ei ole Eestis pikad, tasuks kaaluda auto asemel näiteks ratta kasutamist. Lühemad vahemaad saab käia ka jala. Kindlasti tuleks loobuda ka mugavuse mõttes taksode kasutamisest. Bussiga läheb küll veidi kauem aega, aga vähemalt ei maksa bussisõit midagi.

Meelelahutus – kuigi lõbusaid asju tuleb pidevalt teha, ei pea need olema ilmtingimata ülemäära kallid. Suviti toimub palju üritusi, millest suur osa on ka tasuta, seega ei pea lõbustuste peale alati hunnikutes raha raiskama.

Minipuhkused – kui ei ole ammu reisil käinud, võib tekkida vastupandamatu soov veeta mõni nädalavahetus spaas või lubada endale lühem linnareis. Kui aga tõepoolest soovid endale osta seda kallist unelmatereisi, tuleks väiksematest puhkustest ajutiselt loobuda.

Baarikülastused – baaridel on müstiline jõud kliendid rahast tühjaks tõmmata. Seega, kui soovid raha hoopis kokku hoida, siis kutsu sõbrad endale pigem külla. Pange muusika mängima, pange lauale mõned suupisted ja ostke poest paar jooki. Nii kulutad kindlasti vähem kui baarileti taga istudes.