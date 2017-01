Viis viga, mida puhkuse broneerimisel teed

Kuigi parima hinna otsingul ei ole midagi viga, siis tegelikult ei tohiks puhkus taanduda vaid soodsale hinnale. Kui on soov veeta mõnus puhkus ja meeldejääv reis, siis tuleb vaadata, millist kogemust pakutud hinna eest lubatakse, vahendab Escape.

Sa ei otsi piisavalt

Puhkusele mineku soov on suur ja seepärast tehakse sageli rutakaid otsuseid. Ühtlasi on viga osta ära kõige soodsam pakett, mis näppu jääb. Kui pileti- või paketihind on tõeliselt odav, tuleb hoolikalt lugeda ostutingimusi, sest sageli on seal peidus mõni konks, mis võib, kuid ei pruugi sinu plaanidega sobituda.

Sa ei loe tagasisidet

Internet on täis erinevat klienditagasisidet, olgu siis hotellide, restoranide või online broneeringusüsteemide kohta. Ära kunagi eelda, et kuna lehekülje nimi on tuntud, võib selle kvaliteeti ka usaldada. Viis minutit internetist otsimist, võib anda sulle juba palju parema ülevaate sellest, mis sorti ettevõttega tegelikult on tegu.

Sa ei kontrolli, mis hinnas sisaldub

Pakettreiside puhul on alati ülimalt oluline kontrollida, mida selle soodsa hinna eest täpselt pakutakse. Sageli võib lisateenuste nimekiri olla küll muljetavaldav, kuid kui selle arvelt on välja jäetud mõned eriliselt olulised baasväärtused, siis ei ole nendest lisadest tegelikult ka mingit kasu. Näiteks kui lisade all on märgitud, et saad lapsed tasuta kaasa võtta, kuid sul lapsi ei ole, siis ei muuda see soodustus sinu jaoks ka midagi.

Sa ei broneeri endale transporti

Lennukist väljudes tekib alati esimese asjana küsimus, et kuidas jõuda hotelli. Olenevalt riigist ja lennujaama suurusest võivad kesklinnabussid sõita vaid tunnis korra, mistõttu pead sageli pikalt ootama. Kui sa ei ole end kurssi viinud ka kohalike taksondusereeglitega, võid ka nii tõsiselt petta saada. Seega, et enda puhkust mugavamaks muuta, peaksid vähemalt esimese transpordi hotelli eelnevalt ära broneerima või selle põhjalikult läbi mõtlema.

Kui kasutad jätkulende, kontrolli, kas järgmine lend väljub samast lennujaamast, kuhu eelmine maandus. Kui ei, siis on oluline, et broneeriksid endale juba enne teele asumist transpordi, et saaksid olla õigel ajal õiges kohas. Kindlasti tuleks üle vaadata juba ka reisi viimasel päeval vajaminev transport ning kellaaegade põhjal otsustada, kas ka selleks oleks vaja midagi juba eelnevalt broneerida.

Sa ei osta reisikindlustust

Reisikindlustust õnneks alati reisidel vaja ei lähe, kuid seetõttu võivad paljud ka arvata, et seda ei tasu osta. Siiski on sellest palju abi, kui peaksid reisil end basseini hüpates vigastama või keegi jalutab rannast sinu tehnikaga minema. Lisaks katab reisikindlustus ka kõiksugu eriolukordi. Kui keegi sinu pereliikmetest peaks enne reisi tõsiselt haigestuma, siis tagastab kindlustus vastavalt tingimustele ka sinu reisi eest makstud raha. Kui sul on olemas aga krediitkaardikindlustus, tasuks enne reisi üle kontrollida, millised on täpselt selle tingimused ning kas need vastavad sellele, mida sa vajad.