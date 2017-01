Viis nippi, mis aitavad lennukis mõnusalt magada

Lennukis ei ole vaja magada ka tervet kaheksat tundi, piisaks juba neljast või viiest tunnist magusast unest ja sihtkohta jõudes oleks juba palju värskem olla. Travel Pulse pani kokku nimekirja nippidest, mis aitaksid lennukis paremini uinuda.

Summuta tugev heli - leia enda jaoks sobiv abivahend. Mõned armastavad kasutada kõrvatroppe, teised panustavad jälle korralikele kõrvaklappidele, mis kogu muu maailma müra eemale peletavad. Sagedastele reisijatele on saadaval ka spetsiaalsed magamisklapid, mis on üsna õhukesed, kuid heli sellest siiski läbi ei pääse. Kuna nad ei ole massiivsed, on nendega lihtsam ka magada.

Peleta ere valgus - silmaklapid on magamisel asendamatud. Nii ei lase sa ligi liigset valgust ega märka ka kaasreisijate või pardameeskonna pidevat sagimist. Ka selleks on mitmeid variante. Kui üldjuhul uinud kergelt, võib piisata täiesti tavalisest silmaklappidest mida lennukis jagatakse. Kui kipud aga tavaliselt vähkrema, peaksid endale soetama päikeseprillide laadsed uneprillid, kust kriipsugi valgust läbi ei tule. Kui ka need jäävad liialt kohmakaks, siis on müügil veel ka paksude silmapatjadega katted, mis peaksid sobima ka kõige nõudlikumale uinujale.

Leia hea asend - lennukis võib olla üsna keeruline mugavat asendit leida, kuid õigete abivahenditega on see siiski võimalik. Jällegi tuleb katsetada ja leida just see, mis sulle kõige rohkem meeldib. Kõige kompaktsemad on loomulikult pisikesed kaelapadjad, kuid need ei pruugi tingimata olla kõige mugavamad. Internetiavarustes müüakse ka suuri patjasid, mille saad endale sülle võtta, seda siis mõnusalt kallistada ja selle otsas tukkuma jääda. Lisaks leiab ka selliseid agregaate, kuhu saab oma näo sisse pista, et kael kangeks ei jääks ja pea erinevates suundades kukkuma ei kipuks.

Võitle külma ja kõvade istmetega - valmistu lennuks juba aegsasti. Ära mine pikale lennukile väga õhukestes riietes, või kui seda teed, võta alati mõni paksem kampsun ja teine paar sokke kaasa. Lennukites on alati jahe ja kui oled väsinud, tunnetad seda eriti tugevalt. Mõne lennufirma istmed võivad samuti olla väga jäigad ja kõvad. Vältimaks istmiku kangeks muutumist, võta kaasa mõni pehme asi, mida enda ja tooli vahele sättida. Nii välistad veel ühe teguri, mis võiks sinu und segada.

Harjuta oma aju - peamine asi on harjutada oma aju magama jääma hetkel, kui sina seda soovid. Hea nipina toimib alati õige muusika kuulamine. Kui oled kodus pidevalt magama jäänud teatud muusikavalikut kuulates, siis neid samu laule ka lennukis mängides, soikub su aju kergemini unne.