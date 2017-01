Santorini kaheksa hästi hoitud saladust

Isegi, kui ei ole õnne olnud Santorinile sattuda, teavad ilmselt kõik saare valgetest siniste katustega majakestest, mille vahelt avanevad imeilusad vaated romantilisele päikeseloojangule. Nagu ka kõigil teistel sihtkohtadel, on ka Santorinil lisaks silmailule veel nii mõndagi pakkuda, vahendab Travel and Leisure.

Tegelikult ei ole Santorinil eriti palju siniseid katuseid

Kuigi piltidelt jääb mulje nagu saarel olekski vaid valgete seinte ja siniste katustega majad, siis tegelikult leiab neid vaid ühest linnast, Oiast, ja ka seal ei ole neid ülemäära palju. Kui pilte lähemalt uurida selgub, et neid siniseid katuseid on vaid mõned üksikud.

Arvatakse, et Atlantis asub Santorini lähistel

Mõned inimesed on arvamusel, et kadunud Atlantis võib olla just Santorini lähistel, sest kahe maailma lugu on üsna sarnane. Santorinit laastasid mitmed vulkaanipursked ning just samal põhjusel on kaduma läinud ka Atlantis. Mida iganes aga uskuda, üksiku paradiisi leiab Santorinilt kindlasti.

Hotelli sisseregistreerimine võib võtta tunde

Aega ei lähe mitte sellepärast, et kohalikud ei suudaks end kiiresti liigutada, vaid pigem ei ole suuremat sorti trenniga harjunud just turistid. Santorinil on ohtralt treppe ja nendest kohvritega üles saamine võib omajagu aega võtta. Seega kui hotell kohvriveo teenust ei paku, tuleks arvestada sellega, et tuppa jõudmine võib võtta omajagu aega.

Endiselt on näha tuhandete aastate taguse tsunami tagajärgi

Santorini ja seda ümbritsev saarestik tekkis osaliselt suure tsunami tagajärjel ja alles hiljuti leidsid teadlased vee alt kivikesi molluskite ja teiste organismide jäljendiga, mis kõik olid suunatud ühele poole. See tõestab, et sellest alast käisid väga kiiresti üle väga tugevad hoovused.

Santorini on üks suur vulkaanikivi

Santorini tekkis jällegi mitmete vulkaanipursete tagajärjel, mis leidsid aset sadade tuhandete aastate vältel.

Santorini esimesed elanikud magasid koopamajades

Selleks, et jaheda tuule ja teiste ilmaoludega paremini toime tulla ehitasid kohalikud enda kodud otse saare kiviseina sisse. Tänaseks on nii mõnestki sellisest paigast ehitatud luksuslikum hotell, kus turistid saavad ööbida, kuid sel pole enam mingit pistmist kunagiste koopamajadega.

Kohalik vein maitseb vulkaanilise pinnase tõttu paremini

Vulkaaniline pinnas on põllumajanduseks üsna omapärane algmaterjal ja väidetavalt maitsevad kohalikud veinid just selle tõttu teisiti ja kindlasti ka paremini. Pinnas on rikas just mineraalides, kuid sealt leiab üsna vähe meile tuntud toiteaineid, mida meie oma mullas kindlasti näha tahaksime. Ühtlasi ei saja seal väga palju vihma, mistõttu on viinamarjakasvatus seal keerukas.

Santorinil on salajased kuumaveeallikad

Kõik on kuulnud Islandi kuumaveeallikatest, kuid enamik turiste jätab külastamata Santorini omad. Kui tekib kahtlus, milline on hea ja soe allikas, siis aru saab just värvi muutuse järgi. Kui helesinine vesi muutub ootamatult pruunikaks, siis oled kindlasti jõudnud kuumaveeallikani. Loomulikult annab sellest märku ka soojem vesi.