Kümme nippi, kuidas pärast puhkust tööl paremini hakkama saada

Sageli tunnevad inimesed end pärast pikemaid pühi või puhkust rahutuna, ärevustase on tõusnud ja üldiselt on üsna kurb olla. Selle asemel, et unistada vaid möödunud puhkusest võib kasutusele võtta mõned kerged nipid, et tagasi tööellu sulandumine paremini sujuks, vahendab Escape.

1. Pane kodus kiiresti kõik asjad ära

Kohvrite lahtipakkimine on tõsiselt tüütu, kuid mida rohkem sellega ühele poole saad, seda kiiremini saad üle ka puhkuse järgsest masendusest. Pane ka kell tagasi õigele ajale ja käi poes ära, et kapis oleks taas toiduaineid, millest mõni maitsev roog valmistada.

2. Tööl võta esialgu rahulikult

Kindlasti on puhkuse jooksul lauale kuhjunud üsna palju ülesandeid. Ära ennast aga töösse uputa. Tee kõigepealt endale nimekiri asjadest, mis vajavad tegemist, sea need prioriteetsuse järgi ritta ning seejärel anna endale paar päeva aega, et kõigega hakkama saada.

Ülemineku veelgi lihtsamaks muutmiseks tasuks puhkus sättida nii, et lähed tagasi tööle neljapäeval või reedel. Siis ei tundu nädalavahetus liiga kaugel olevat.

3. Liigu valguse poole

Üks peamisi põhjuseid, miks reisimine meid õnnelikuks teeb, on tegelikult see, et puhkusel viidame enamik aja õues, naturaalse valguse käes. Tavapäevad veedame aga sageli siseruumides, mistõttu oleks pärast puhkust mõistlik iga päev natukenegi väljas ringi liikuda. Selle väikese lisanduse mõju enesetundele on kiiresti märgatav.

4. Veendu, et sul oleks midagi oodata

Kui oled puhkuse lõppemise pärast kurb, tee uusi plaane, et sul oleks midagi põnevat, mida oodata. See ei pea tingimata olema uus kallis reis, piisab ka sellest, et sul oleks reserveeritud koht lemmikrestoranis või planeeritud mõni lõbus nädalavahetus linnast väljas. Kui näed oma kalendris, et mõne nädala pärast toimub midagi vahvat, siis läheb ka ootamine lõbusamalt.

5. Suhtle

Kuigi paljud tahaksid ilmselt kevadeni talveunes põõnata ja kodust üldse mitte välja minna, siis hoopis õigem oleks pimedad talvepäevad täita sõprade ja perega kohtumistega. Eriti oluline ongi see just pärast puhkust, sest sõbrad ja pere tuletavad sulle meelde, mis on need väiksed asjad, mis sulle kodu juurest just kõige enam meeldivad.

6. Vaata, et baasvajadused oleks täidetu

Maga korralikult, söö hästi ja tee trenni ehk üldiselt lihtsalt hoolitse enda eest hästi. Kui need asjad on juba paigas, loksub ka kõik ülejäänu oma kohale.

7. Meenuta oma puhkust

Vaata pilte ja jutusta teistele oma põnevast reisist. Võib ju tunduda, et see paneb puhkust veel enam igatsema, siis tegelikult teeb see su tuju paremaks, kui saad teistega oma kogemusi jagada.

8. Tee midagi uut

Luba endale, et hakkad tegelema millegi uuega. Leia endale põnev hobi, õpi mõnd võõrkeelt või osale mingil kursusel. Need tegevused ei pea tingimata olema kallid, kuid kindlasti saad mõnusa tunde sellest, et tegeled millegi uuega.

9. Tee puhkuseplaane

Hakka mõtlema kuhu sa tulevikus reisida tahaksid. Vaata pilte sellest kaunist paigast ning uuri veidi selle kohta, mida seal teha saaks, kus ööbida ning millises restoranis tasub einestada.

10. Võta asja rahulikult

Puhkus ongi eriline aeg, kus hellitame end erinevate asjadega, olgu selleks ostetud suveniirid või mõned head söögikorrad. Kui meil ei oleks rutiini, mille juurde tagasi tulla, siis ei peaks me ka oma puhkust eriliseks. Seega on mõningane mossitamine igati arusaadav. Anna endale aega ja üsna varsti oled tagasi tavapärases rütmis.