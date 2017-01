Lennufirmad hakkavad töötajaid tolerantsemaks koolitama

Delta Air Lines on viimasel ajal rinda pistnud mitmete süüdistustega, et nende töötajad diskrimineerivad reisijaid rassilistel või poliitilistel alustel, mistõttu hakatakse töötajaid tolerantsemaks koolitama, vahendab Bloomberg.

Lennufirma tegevjuht andis eluaegse lennukeelu mehele, kes avaldas valjuhäälselt meelt Donalt Trumpi poolt. Vaid mõned nädalad tagasi sai lennufirma ka kaebuse mustanahaliselt naisarstilt, keda ei lastud lennukis patsienti aitama vaid tema nahavärvi tõttu.

Selleks, et lennufirma nimi täielikult rikutud ei saaks, otsustas juhtkond kehtestada kõikidele meeskonna liikmetele kohustusliku tolerantsuskursuse. Delta Air Linesi juhtfiguurid said vastava koolituse juba eelmise aasta lõpus ning selle aasta jooksul on kord ka 23 000 pardameeskonnaliikme käes.

Kursusel vaadatakse läbi reaalselt toimunud situatsioonid ning võetakse luubi alla ka mikroagressioonid. Kursus läheb tavapärasest kultuuride vahelisest suhtlusest oluliselt sügavamale, sest säärane kursus on firma töötajatele juba niigi kohustuslik.

2016. aasta esimese kümne kuuga tõusis varasemaga võrreldes diskrimineerimist puudutavate kaebuste arv Delta Air Linesis 37 protsenti. Kuigi üldnumber on endiselt väike, 74 juhtu, siis tõstatab see mainekujunduses endiselt ohtralt probleeme.