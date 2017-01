Rooma plaanib turistide käitumise tõttu seadust muuta

Selle nädala alguses proovisid kaks Brasiilia turisti ronida üle Colosseumi aia ning pääseda vaatamisväärsuse territooriumile ajal, mil see oli külastajatele suletud. Mehed kukkusid nelja meetri kõrguselt ning üks neist sai raskeid vigastusi, vahendab Telegraph.

Samuti kritseldasid seni kindlaks tegemata isikud sel nädalal Colosseumi seintele sõnad balto ja morte, mis tõlkes tähendavad surma. Politsei tegeleb hetkel süüaluste kindlaks tegemisega ning on väga võimalik, et vandaalitsemise eest on vastutavad samad kaks brasiillast, kes proovisid sinna sisse murda.

Seega kaaluvad ametivõimud nüüd ümber Colosseumi keelutsooni loomist. Kuigi ala ei hakkaks eraldama kõrged aiad, paigaldataks sinna ketid, mis tähistaksid ala, kuhu on üles seatud videokaamerad. Ala laiuseks saaks 15 meetrit.

Ametivõimude eesmärgiks on kindlustada, et sääraseid juhtumid enam aset ei leiaks. Peamiselt tuntakse muret selle üle, et turistid võivad seda näha mänguna ning hakata võistlema selle nimel, kes pääseb öösel Colosseumi sisse või suudab selle seinale midagi kirjutada.

Hetkel ei ole seal öösiti mingit turvasüsteemi, sest selleks pole lihtsalt piisavalt tööjõudu.