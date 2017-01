Vietnamlased vihastavad uute mobiilirakenduste peale

Vietnamis on aastakümneid nii kohalikke kui turiste ringi vedanud rattataksod, kuid nüüd, kui turule on ilmunud populaarsed rakendused nagu Uber või Singapurist tulnud Grab, on taksojuhtide elatis ohus, vahendab news.com.au.

Kui varem võis taksojuht teenida päevas kaheksa eurot, siis nüüd jääb see summa tavaliselt alla nelja euro. Rattajuhid on harjunud oma klientidega hinnas kauplema ning ei suuda võistelda äpitaksode hindadega. Lisaks kallutab kliente rakendusi kasutama ka nende mugavus ja ka see, et hinnas enam kauplema ei pea.

Kuigi nii Uber kui Grab on võtnud hulgaliselt tööle ka kunagisi rattataksojuhte, siis paljud keelduvad suurfirmadega liitumast, sest esiteks neil puudub vajalik tehnoloogia valdamise oskus ning teiseks ei soovi nad osa oma sissetulekust ära anda. Ühtlasi on ka nutitelefoni ostmine kallis, mistõttu paljud taksojuhid sellest ka loobuvad.

Probleem on niivõrd suur, et Ho Chi Minhi linnas on lahvatanud ka massikaklused. Traditsioonilised taksojuhid on rünnanud juba vähemalt 65 Grabi taksojuhti ja seda ainuüksi detsembri jooksul. Peaaegu kõik kaklused on toimunud lennujaama ja linna kahe bussijaama lähistel, mida rattataksojuhid peavad traditsiooniliselt enda aladeks.