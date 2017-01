Kuus paika, mille turistid on hävitanud

Kuigi kõik väiksemad ja tundmatumad sihtkohad võitlevad selle nimel, et turistid neid lõpuks avastaks, kaasneb sellega ka suur peavalu. Tavaliselt lõppeb see ülerahvastatud randade, pikkade järjekordade ja halvasti käituvate turistidega, kes ei oska hoida seda, mida nad vaatama on tulnud, vahendab Independent.

Veneetsia

Turistid on kohalikud Veneetsiast välja ajanud, iga kümnendiga kahaneb linna elanike arv lausa poole võrra. See on muutumas elavast ja hingavast paigast tõeliseks lõbustuspargiks. Ühtlasi on seal pead tõstnud ka majutusportaal Airbnb, kes tahtmatult lükkab hindade kergitamisega kõrvale kõik kohalikud, kes tahaksid endale ehk imekaunis linnas kodu osta. Kruiisilaevad sõidavad otse vanalinna ning ka sellel on loodusele ja sealsele elu-olule negatiivne mõju. Lisaks ei jäta need turistid linna ka palju väärtuslikku endast maha, sest ööbitakse laeval, mistõttu ei lõika linn ka massilisest turistivoolust mingit kasu.

Selleks, et ka tulevased põlved Veneetsiat külastada saaksid, tuleks praegu seda linna külastada pigem hooaja väliselt. Nii pakuks turistid kohalikele ka rohkem stabiilsust. Ühtlasi tasuks sel ajal kindlasti ööbida mõnes Itaalia hotellis, mitte rahvusvahelises hotelliketis või kruiisilaeval. Raha kulutad nagunii, mõistlikum on see anda kohalikele.

Kambodža

Kambodžat üldiselt turistid ei ohustagi, kuid pigem ohustavad riiki need turistid, kes käivad kohalikke lastekodusid külastamas või töötavad seal ajutiselt vabatahtlikena. Viimasel ajal on kuurortide ümbrusesse tekkinud ohtralt lastekodusid, kuid mitte kõik lapsed ei ole seal vanemateta. Kambodžalased panevad oma lapsed säärastesse kodudesse lootuses, et mõni rikkam lääneinimene võtab nende lapse sealt kaasa ning pakub talle paremat elu. See tähendab aga, et lastele tekitatakse pidevat traumat, kui vanemad iga päev tulevad ja lähevad, teadmata, kas neid enam kunagi näeb. Kindlasti ei tohiks Kambodžas ka lastelt suveniire osta. Jällegi võtavad vanemad lapsed koolist ära, sest eeldavad, et armsate nägudega noored suudavad rohkem teenida, kui täiskasvanud.

Selleks, et Kambodža elu toetada, tuleks valida mõni vabatahtlikkuse programm, mis otseselt ei tegele lastega vaid sellega, kuidas vanemad saaksid lapsi koolis hoida. Lisaks tuleks kõiksugu suveniire osta alati täiskasvanutelt.

Island

Pärast 2008. aasta majanduslangust koondas Island oma majanduse turismi ümber. Nad tegid seda niivõrd edukalt, et nüüd kannatavad nad iseenda edu käes. Aastas külastab Islandit kordades rohkem turiste, kui seal on elanikke ning kohalikud ei suuda nende massidega enam toime tulla.

Selleks, et Islandi reisi rohkem nautida ning hajutada ka infrastruktuuri koormust, tuleks külastada vähem tuntuid paiku. Turistid ei teeks vahet kõige kuulsamal ja natuke vähem kuulsamal kohal, küll aga saab seda külastust rohkem nautida, sest seal ei ole nii palju rahvast.

Barcelona

Ka Barcelona on saanud üheks turistide meelispaigaks ning kohalikud muretsevad külastatavate masside pärast juba rohkem, kui nad muretsevad vaesuse pärast. Barcelona linnavalitsus on aga astunud juba otsustavaid samme olukorra paremaks haldamiseks. Kuulsale Boqueria turule ei tohi minna enam suurtes gruppides, reisibürood, kes ei järgi reegleid, saavad kopsakaid trahve ning raha väljakäimisest ei jää ilma ka illegaalsed majutusasutused.