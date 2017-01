EasyJeti lennuk ei saanud meeskonna käitumise tõttu maanduda

Eriti suure pahameele osaliseks sai lennuki purser, kes reisijate hinnangul tegeles terve lennu aja vaid endale saiakeste soojendamise ja telefonist piltide vaatamisega. Kui aeg oli käes maanduda, ei olnud salongimeeskond oma ülesannetega valmis, vahendab news.com.au.

Purser ja teised meeskonna liikmed veetsid lennu ajal aega galeeris ning näitasid üksteisele telefonist pilte. Kui piloot teatas, et maandumiseni on jäänud vaid 15 minutit, hakkas pihta suur jooksmine ja kiiruga asjade ettevalmistamine.

Selline kiirustamine ja ringi tormamine mõjus kehvasti ka reisijatele, kellest paljud hakkasid kartma, et lennukiga on midagi juhtunud. Seejärel teatas aga piloot, et maandumine tuleb edasi lükata, sest meeskond ei ole oma ülesannetega hakkama saanud ning enne kui kõik on ülekontrollitud, ei tohi lennuk maanduda.

EasyJet kinnitas, et maandumine võttis tõesti tavapärasest kauem ja piloot pidi lennujaama kohal tiirutama, sest vajalikke turvakontrolle ei jõutud enne maandumist ära teha, mistõttu tuli see ka pooleli jätta.

Lennufirma hinnangul juhtus see aga seetõttu, et lennuk jõudis sihtkohta planeeritust varem. Nad kinnitasid, et piloodid on alati valmis vajadusel lennujaama kohal paar lisaringi tegema ning, et reisijate turvalisus ei olnud ühelgi hetkel ohus.