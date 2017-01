Seitse kõige veidramat delikatessi

Kuigi maitsemeeled on erinevad ja mõnikord on vahva proovida ekstreemsuseid, siis siin on see nimekiri ilmselt selline, kust leiab nii mõnegi delikatessi, mida parema meelega kunagi ei prooviks, vahendab Independent.

Neitsipoisi munad, Hiina

Täiesti tavalised kanamunad leotatakse, keedetakse ja soolatakse noore poisi uriinis ning seejärel süüakse neid kevadise delikatessina. Peamiselt maiustavad selle hõrgu roa kallal Dongyangi elanikud Hiinas. Hind on sellel küll krõbedam, kui tavalisel munal, kuid siiski jääb see ka tavainimesele kätte saadavaks. Uriin kogutakse vabatahtlikelt koolipoistelt.

Härjamunad, Kanada

Ühtlasi tuntakse neid ka preeriaaustrite nime all. Lisaks härjamunadele, meeldib kohalikele fritüürida ka sea- ja lambamunasid. Traditsiooniliselt on see roog leidnud tee toidulauale karjakasvatusaladel, kuid neid leiab ka Ameerika Ühendriikidest, Argentiinast ja Hispaaniast.

Praetud tarantlid, Kambodža

Tarantlid on kambodžalastele üsna tavapäraseks roaks, mistõttu võib seda delikatessi leida nii väikestest tänavaputkadest kui ka restoranidest. Üllatavalt ei olegi nad väga maitseküllased, kuid see eest on nad väga krõmpsuvad. Kui kohe tarantlite kallale asuda ei soovi, võib kõigepealt kätt proovida sipelgate või ritsikatega, mida samuti Kambodžas pakutakse.

Fugu ehk kerakala, Jaapan

Jaapani kokad peavad läbima kolm aastat õpinguid enne, kui nad võivad seda keerulist rooga valmistada. Fugu on peamiselt tuntud oma tetrodotoksiini sisalduse poolest, mis tuleb eemaldada ilma, et see kalalihaga kokku puutuks. Isegi väike kogus seda ainet võib tekitada inimestes eufooriat. Suurem kogus võib aga halvata või tappa. Fugu sahsimit peetakse Jaapanis absoluutseks delikatessiks. Kõige maitsvam ja kallim osa kalast on aga selle maks, üllataval kombel on ka see osa kõige mürgisem.

Käärinud hai, Island

Islandil on tegu ilmselge delikatessiga. Selleks, et seda rooga saaks maitsta, peab kala oma õiget aega viis kuud ootama. Selle aja jooksul säilib küll kala maitse, kuid juurde tuleb ka ammoniaagi lõhn. Seda rooga süüakse talvise pööripäeva aegu, kui teiseks hõrgutiseks on ka keedetud lambapea.

Viljastatud muna, Filipiinid

Selle delikatessi valmistamisel kasutatakse vaid viljastatud linnumunasid. Kui embrüo on juba veidike arenenud, muna keedetakse ning seejärel süüakse see tervenisti ära koos väikese tibuga. Tavaliselt kasutatakse selle valmistamisel pardimune. Embrüol lastakse munas enne küpsetamist kasvada kaks nädalat ning seda rooga hinnatakse just kõrge valgutaseme poolest.

Sipelgavastsed, Mehhiko

Sipelgavastseid on Kesk-Mehhikos söödud juba asteekide ajast alates. Kohalikud koguvad väikesed vastsed kokku erinevatelt taimedelt ja kaktuselt. Seda maiust saab süüa aga vaid veebruarist maini. Pärast korjamist vastsed keedetakse ning sageli serveeritakse need tacode vahel. Mehhiko kaaviari nime all tuntud sipelgavastsed maitsevad veidi pähklitega sarnaselt.