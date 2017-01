Hiinlased ostavad massiliselt reise Islandile ja Antarktikale

Viimasel ajal on märksõnade «sudu eest põgenemine», «kopsude puhastamine» ja «metsad» kasutus internetis Hiinas kolmekordistunud ning inimesed valivad sihtkohtasid just puhta õhu põhjal, vahendab Telegraph.

Läbi viidud uuringust selgus, et hiinlaste arvates on puhtama õhuga paigad Seišellid, Maldiivid, Island ja Antarktika. Seni on populaarseimaks puhkusekohtadeks aga Phuket, Bali, Lõuna-korea Jeju saar ja Hainani saar Hiinas.

Tugeva sudu tõttu on 62-s Hiina linnas antud hoiatused. Saastatus oli keskmisel või kõrgemal tasemel 186 linnas ning kokku on antud kõrgeima astme hoiatus 25 linnas. PM2,5 osakeste levik ei tohi olla suurem, kui 25 mikrogrammi 24 tunni kohta. Tiananmeni väljakul aga mõõdeti selleks tasemeks 475 mikrogrammi ühe kuupmeetri kohta.

Lähiajal plaanib Hiina valitsus sulgeda 500 tehast ning 2560 ettevõttel tuleb korrastada oma tegevust, et ei tekiks nii suurt õhusaastet. Järgmisel kuul keelatakse ka õhku rohkelt saastavatel autodel linna sisenemine.