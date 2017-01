Eesti paar kogub võimsate reisivideotega järjest kuulsust

Juhani Särglep ja tema tüdruksõber Katri Palm reisivad mööda maailma ringi ja jäädvustavad selle videolindile. Kui alguses meisterdati reisivideoid vaid enda lõbuks, siis nüüd on vaatajaid kogunenud juba üksjagu.

Juhani on tegelenud filmimise ja produktsiooniga viimased seitse aastat. Reisimist suudavadki noored toetada tööga, leides endale pidevalt ettevõtteid, kellele võimsaid ja inspireerivaid videosid valmistada.

Seni kõige edukamaks projektiks on Särglepa sõnul kujunenud rahvusvaheline projekt Saksa muusikaprodutsendile WHTKD, kellele sai valmistatud muusikavideo. Tänaseks on see lugu saanud YouTube'i kanalis üle 55 miljoni vaatamise.

Sel aastal on reisisellidel plaanis minna Mauritiusele, Fijile, Mehhikosse ja Filipiinidele, kuid ei välistata, et külastatud saab nii mõnigi muu riik.

Särglep ja Palm hakkavad reisivideoid avaldama igal teisipäeval ning lisaks lihtsalt suurepärasele kaameratööle ja kadestamist väärt sihtkohtadele, saab videotest sageli ka infot eri riikide kohta ning jagatakse ka reisinippe.

Postimehe reisiportaal hakkab ka regulaarselt Särglepa tegemisi kajastama.

Vaata nende reisiplaanide treilerit!