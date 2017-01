Filipiinidele planeeritakse veealust lõbustusparki

Nickelodeoni meelelahutusettevõte teatas, et neil on plaanis ehitada Palawani saarele teemapark ja puhkekeskus koostöös Aasia esimese veealuste puhkekeskuste arendajaga. Park peaks valmima 2020. aastaks, vahendab Travel and Leisure.

Park asuks kuue meetri sügavusel vee all ning lisaks atraktsioonidele oleks seal ka restoranid ja erinevad kohvikud. Kuna pargi pindala on väga suur, saavad külastajad käia ka erinevatel saartel, ujuda kuumaveeallikates ning käia sukeldumas korallide ja laevavrakkide keskel.

Siiski ei ole kõik selle plaaniga päri, sest Palawan Filipiinidel ökoloogiliselt väga tähtis piirkond ja seetõttu on alustatud ka petitsioon suure teemapargi ehituse peatamiseks. Seni on sellele allkirja andnud juba 200 000 inimest. Petitsiooni saab näha siit.