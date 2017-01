Lennukid, mis sel aastal teevad esimese sõidu

Boeing teeb otsa lahti kahe uue 737 lennuki versiooniga. Sel aastal näeb ilmavalgust 737 MAX 8 ja MAX 9. Esimesel neist on pikem kere ning sinna mahub 36 reisijat rohkem kui MAX 7 lennukisse. MAX 9 on aga veelgi suurem. Selle lennukaugus ulatub 3600 meremiilini ja sinna mahub 16 reisijat rohkem, kui MAX 8 lennukisse, vahendab Travel and Leisure.

Järgmise paari aasta jooksul on Boeingult oodata veel ka kaht väiksemat linnaliinilennukit. Airbus tuleb sel aastal välja aga tuliuue A330neo lennukiga, millel on lai kere ja mis oma olemuse poolest peaks võistlema Boeingu Dreamlineriga.

Esimesed proovilennud on ära teinud juba ka A350-1000, mis on Airbusi üks pikimaid lennukeid ning sinna mahub kokku 400 reisijat.

Ka Embraer annab sellel aastal lennundusse oma panuse. Brasiilia lennukitootja tuleb välja kahe uue E2 seeria lennukiga, E190-E2 ja E195-E2. Seejuures on E195 kõige suurem lennuk, mida Embraer kunagi on teinud ning sinna mahub 132 reisijat.