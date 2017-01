Kaart, mis näitab parimaid pildistamiskohti üle maailma

Fotograaf ja tarkvaraarendaja Mike Wong Šveitsist lõi omalaadse kaardi, mis näitab, kus reisijatel tasuks kindlasti peatuda, et saada mõni imeline pilt. Interaktiivne kaart kogub päevas kokku üle 10 000 pildi, et reisisellid saaksid uudistada, mida erinevatel paikadel on pakkuda, vahendab Lonely Planet.

PhotoSpotsi idee tuli autorile isiklikust vajadusest. Wong oli planeerimas reisi, mille käigus ta soovis avastada kindlasti ka kauneid kohti, kust saaks omapäraseid pilte, kuid selliseks teekonnaks info kogumine oli üsna vaevarikas.

Varasemalt pidi soovija koha kaardil välja valima ning seejärel külastama erinevaid pildijagamiskeskkondi, et veenduda, et koht on kaamera jaoks piisavalt põnev. PhotoSpotsi kaart töötab Google'i abil ning seal on võimalik kuude kaupa otsida parimaid pildistamiskohti.

Kaardiga saab tutvuda siin.