Soomes hukkus jää alla lõksu jäänud sukelduja

Ojamo kaevandus on kõige populaarsem koopasukeldumissihtkoht terves Soomes. Päästemeeskonna sõnul kulus alates nende saabumisest mehe kätte saamiseni 15 minutit, kuid teda enam elustada ei õnnestunud, vahendab Yle.fi.

Politsei on asunud uurima õnnetuse tagamaid. Ojamo oli töötav kaevandus 1925–1965. aastatel. Maa all on terve võrgustik tunneleid, mis laiuvad vanas kaevanduses kilomeetrite viisi. Sealset sukeldumist peetakse elamusterohkemaks ja meeldivamaks kui häguses Soome lahes.

Ojamo kaevanduses juhtub igal aastal ka mitmeid õnnetusi ning eriti suur on risk just talvel, kui vett katab jää, kuid vaatamata sellele käib seal endiselt ohtralt sukeldujaid.