Piltuudis: imelised rulluvad pilved

Didn't expect these clouds to cause so much interest over the whole world • • • • #flying #plane #inflight #clouds #wing #engine #rollcloud #nature #window #cloudporn #boeing #737 #perth #adelaide #australia #virginaustralia #avgeek #instagramaviation #windowseat #turbine #turbofan #ocean #water #adelaideairport @virginaustralia

A photo posted by Ilya Katsman (@theonlyilya) on Jan 13, 2017 at 3:56am PST