Reisimess Tourest üllatab sel aastal mitmete uuendustega

nagu turismiteemaline hackathon TourestHACK, kogenud rännumeeste veetav Reisiklubi ning ehedale Eesti toidule pühendatud messihall.

Üks silmatorkavamaid uuendusi on spetsiaalsel alal koostöös loomeinkubaatoriga Digix toimuv TourestHACK, kus meeskonnad Eestist ja välismaalt arendavad välja turismiga seotud teenuseid ja tooteid, millest nii reisijad kui ka turismiettevõtjad võiksid kasu saada, rääkis Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus.

«Tänane turismisektor on väga huvitatud ajaga kaasas käimisest ning ehk kasvab ka TourestHACKilt välja mõni maailmamastaabis kasutatav turismi ja reisimisega seotud väärt teenus või platvorm, mis hakkab tulevikus oma elu elama sarnaselt Skype’ile,» ütles Lugus. «Ajupotentsiaal, keda Tourestile ootame, on igatahes võimas ning kõigil soovijatel on võimalus ise kas kaasa lüüa või pealt vaadata, kuidas maailma muutvad ideed sünnivad.»

Tourest jätkab kindlasti ka aastate jooksul sissetöötatud rada, kus messikülastajatel on võimalik tutvuda erinevate sihtkohtade ja sadade reisi- ja puhkusepakkumistega ning endale sobivaim välja valida. Lisaks osalevatele kümnetele väliseksponentidele on messil tugevalt esindatud ka Eestis asuvad erinevaid põnevaid puhkuse veetmise võimalusi pakkuvad ettevõtted, organisatsioonid ja maakondade turismiinfokeskused.

«Eelmise aasta siseturismi numbrid näitavad, et eestimaalased puhkavad meelsasti järjest rohkem kodumaa spaades, turismitaludes ning naudivad erinevaid tegevusi puhtas looduses,» rääkis Lugus. «Seetõttu on Tourestil Eestimaa sihtkohad ja Eesti toit väga tugevalt esindatud, viimane lausa eraldi messihalliga. Samuti ei ole me unustanud lapsi, seega leiavad messil palju tegevust kindlasti kõik pereliikmed.»

Huvitavate uute ettevõtmistena nimetab Lugus veel ka peahallis eraldi aladel toimuvat erilisi reisisihtkohti tutvustavat Reisiklubi ning «Reisi targalt» seminariala, kus kogu messi jooksul toimuvad erinevad reisiteemalised arutelud.

«Turismiasjatundjad ja tuntud rändurid räägivad huvitavatest sihtkohtadest ja oma reisikogemustest ning nendega on võimalik vabas õhkkonnas mõtteid vahetada,» ütles Lugus. «Tõenäoliselt on Tourestil koos kogu Eesti reisiprofessionaalide paremik, kelle nõu reisimisega seotud küsimustes on hindamatu.»

Järjekorras 26. Tourest toimub 10.-12. veebruarini Eesti Näituste messihallis. Tourestil toimuvaga saab end kursis hoida messi kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites. TourestHACKile saab end registreerida siin.