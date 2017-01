Stonehenge'i alla ehitatakse kiirtee

Stonehenge'i ümbruses on liikluskorraldus tekitanud mitmel korral kõneainet. Veel vaid kümmekond aastat tagasi sai monumendi kõrvalt autoga mööda sõita ning nii ei vaevunud paljud turistid piletitki ostma ning tegid oma klõpsud teepervelt ära, vahendab Lonely Planet.

Seejärel suunati aga kiirtee Stonehenge'ist veidi eemale ning turistid pidid maailmaime nägemiseks kasutama spetsiaalselt selleks käima pandud bussi. Liialt väike autotee aga on alati olnud kurikuulus pudelikael inimestele, kes soovivad Edela-Inglismaale minna.

A303 kiirteel sõidab praegu iga päev 24 000 autot ning tunneli ehitusega soovitakse seega vähendada ummikuid ja edendada kohalikku majandust. Plaanile on oma heakskiidu andnud juba Stonehenge'i eest vastutav üksus ning ka UNESCO.

Samas on plaan saanud ka negatiivset vastukaja. Briti arheoloogia nõukogu president Dan Snow ei leia, et tee ehitus tuleks piirkonnale kuidagi kasuks. Alles hiljuti on teadlased hakanud mõistma, et seisvad kivid on kõigest algus ning Stonehenge asub kõige paremini säilinud kiviaegse maa-ala keskmes. Stonehenge'i kohta on veel nii palju õppida, mistõttu ei tohiks seda tee ehitusele ohverdada, selgitas Snow.

Teadlased on pikalt pead murdnud selle üle, kuidas kiviaja inimesed suutsid nii suuri ja raskeid esemeid nii kaugele transportida ning neid seejärel kujunditesse sättida. Samuti on veel täpselt teadmata, milleks Stonehenge'i kasutati.

Vaatamisväärsust külastab aastas 1,5 miljonit turisti. Kui tee ehitusplaan saab lõpliku heakskiidu, alustatakse töödega 2020. aastal ning tunnel saab valmis 2029. aastal.