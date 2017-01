Kaheksa veidrat trendi, mida hotellid on järgima hakanud

Hotellid on välja tulnud mõne üsnagi originaalse ideega, mida nad järgmise aasta jooksul üritavad rakendada, vahendab Escape.

Vananemisvastased padjad

Kuigi puhkamine tõstab niigi õlult aastaid, siis on üks hotell võtnud eesmärgiks tõepoolest oma kliente nooremaks muuta. Jumeirah Carlton hotell Londonis võtab kasutusele vananemisvastased padjapüürid, mis sisaldavad noorendavaid aineid. Padjapüüre on juba testitud ning kliiniliselt on ka tõestatud, et padjapüür on võimeline nelja nädalaga kortse peitma.

Rahustavad värviraamatud

Aasia hotellidest võivad külalised leida padja pealt kommi asemel hoopis värviraamatu. Selleks on üks hotellikett palganud kuulsa Johanna Basfordi, kes on mitme värviraamatu autor, et ta joonistaks spetsiaalselt hotellidele kujundatud värvilehed.

Pop-up magamistoad

Isegi, ui külastad pidevalt sama hotelli, ei pea ära tüdinema enam nende igavast kujundusest. Üks Austraalia hotell on otsustanud suvekuudel tubade välimust pidevalt pop-up toa abil muuta.

Väljaregistreerimisaega ei ole

Juba mõned aastad tagasi alustas Austraalia hotell hilise väljaregistreerimisaja katsetamisega ning nüüd on see trend laienemas. Kliendid võivad ette teatamata jääda hotelli kauemaks või isegi järgmise päevani, kui ei ole kedagi, kes tahaks ise selle toa broneerida.

Helimassaaž

Kuala Lumpuris on võimalik proovida omapärast rituaali, kus kõigepealt saab klient poolteist tundi massaaži ning seejärel uputatakse klient helidesse. Selleks kasutatakse spetsiaalset muusikalist gongi, mille helid harmoniseeruvad närvikäikude ja energiatega ning tekitavad seega inimeses rahuliku ja noorusliku tunde.

Hotelli kirjastus

Kui jätsid reisile minnes oma raamatu maha, siis aitavad taas hädast välja Austraalia hotellid. MGallery by Sofitel on andnud välja oma raamatusarja, mille on kirja pannud Austraalia armastatumad kirjanikud. Kusjuures kõik lood on saanud inspiratsiooni just sellest hotellist.

Hotellimuusika

Enam ei jää hotellimuusika vaid liftiseinte vahele. LUX resorts on läinud veidi kaugemale ning andnud välja isegi neli albumit, kust leiab muusikapalu iga tegevuse juurde, nii peoõhtuteks kui rannaskäikudeks. Külastajad saavad hiljem oma lemmikplaadid endaga kaasa võtta.

Hotellitoad kui kunstigaleriid

Enam ei piisa sellest, kui seinale riputada vaid mõni maal. Nüüd on hotellid hakanud tube tõeliselt ümber kaunistama ja andnud seejuures kunstnikele vabad käed. Seega võib mõnest hotellitoast leida tõelise kunstigalerii, kus lisaks maalidele on veel erinevad kujud ja installatsioonid.