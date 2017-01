Kui hotellitoast kaovad asjad, ei ole süüdi koristajad

Tavaliselt hakkavad kliendid asjade toast kadumises kohe süüdistama toateenindust, kuid tegelikult võivad süüdi olla hoopis teised hotellitöötajad. Kuigi koristajad käivad kõikides tubades ja neil on kõige lihtsam kliendi asjadele ligi pääseda, ei kasuta nad seda võimalust peaaegu kunagi, vahendab Insider.

Koristajad on ka ise teadlikud sellest, et kui midagi peaks kaduma minema, siis hakatakse kõigepealt neid süüdistama. Varguse puhul kahtlustavad hotellipidajad pigem teisi hotellitöötajaid, sest tegelikult on enamikul neist olemas juurdepääs kõikidele tubadele.

Selle vastu, et keegi su isiklikes asjades ei tuhniks või sealt möödaminnes ka midagi kaasa ei võtaks, ei saa midagi teha. Hotelli minnes tuleb pigem eeldada, et su tuba ei ole nii privaatne, kui sa seda sooviksid.

Selleks, et oma väärtesemeid kaitsta tuleks alati kasutada tubades või vastuvõtus olevat turvakappi. Ühtlasi tasuks tuba korras hoida, nii ei pea ka koristajad sinu asju liigutama, et nad saaksid korralikult oma tööd teha. Kui jätad tähtsad asjad igale poole vedelema, võib ka juhtuda, et koristajal jääb voodil midagi märkamata ja ta viskab selle eseme koos mustade linadega pesumasinasse.

Alati võid jätta ka «palun mitte segada» sildi oma uksele ning seega ei tohiks ükski hotellitöötaja sinu tuppa siseneda.