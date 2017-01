Lennufirma annab üksikutele naistele eraldi rea

Maailma esimese lennufirmana otsustas Air India eraldada ühe rea üksikutele naistele, et tagada paremini nende privaatsus ja turvalisus. Naised saavad enda käsutusse nii lennuki kolmanda rea, vahendab Travel and Leisure.

Lennufirma esindaja sõnul tehti see otsus ka soovist parandada reisijate mugavust. Naistelt lisatasu eraldi reas istumise eest küsima ei hakata.

Alles hiljuti leidis Air India pardal aset juhus, kus üks mees ahistas magama jäänud naist, tõmmates tal korduvalt tekki pealt ning pannes oma käe naise särgi alla. Kui naine seepeale üles ärkas, vabandas mees oma rumala käitumise pärast.

Samas on see otsus tekitanud paljudes ka pahameelt, kes on veendunud, et selline käik süvendab vaid soolist ebavõrdsust. Mitmed naised on võtnud sotsiaalvõrgustikes sõna öeldes, et nemad ei vaja mingit erilist kohtlemist ning suudavad väga hästi enda eest ise seista.