Ameerika lennujaamades leiti eelmisel aastal rekordarv tulirelvi

Võrreldes 2015. aastaga on tulirelvade konfiskeerimiste arv tõusnud üllatavad 15 protsenti. See tähendab, et eelmisel aastal peeti iga päev lennujaamades kinni keskmiselt üheksa inimest, kel oli kaasas tulirelv, vahendab Travel Pulse.

Seejuures tuleb silmas pidada, et 2016. aastal vaadati läbi 738 318 264 reisijat, mis on 43 miljonit rohkem, kui 2015. aastal. Veelgi murettekitavam on asjaolu, et 83 protsenti leitud relvadest olid ka laetud.

Kõige rohkem tulirelvasid, 198, leiti Atlanta Hartsfield-Jackson rahvusvahelise lennujaama reisijatelt, mis on ka mõistetav, sest tegu on maailma kõige rahvarohkema lennujaamaga. Sellele järgnesid Dallase ja Houstoni lennujaamad.

Enamik reisijaid, kes olid relvad kaasa võtnud, tegid seda kogemata. «Kui võtate kaasa koti, portfelli, kohvri või jaki, mida te ei ole pikemat aega kasutanud, kontrollige see kindlasti ka üle, et te ei võtaks lennujaama midagi keelatut kaasa,» soovitas transporditurvalisuse ameti esindaja.

Relvade konfiskeerimise arv on järjepidevalt kasvanud juba alates 2008. aastast. Florida lennujaamatulistamise valguses on võetud taas arutellu lennujaamade turvalisus ning ilmselt mängivad ka rekordilised numbrid tulevastes ümberkorraldustes suurt rolli.