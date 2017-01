Kümme huvitavat asja, mida sa Stockholmi kohta ei teadnud

The Culture Trip pani kokku nimekirja Stockholmis leiduvatest paikadest, millest kõik turistid ei pruugi teadlikud olla, kuid mida siiski tasuks külastada.

Maailma esimene linnapark, mis kuulutati rahvuspargiks

Ala, mis jätab enda alla Ulrlksdali, Haga, Brunnsvlkeni ja Djurgardeni on maailma esimene linnapark, mis kuulutati rahvuspargiks. Sellest piirkonnast võib leida mitmeid muuseume, meelelahutusasutusi, neli paleed ja Stockholmi ülikooli. Erilisemaks teeb selle veel ka asjaolu, et see asub täiesti linna keskuses.

Stockholmi nime päritolu

Stockholmi nimi pandi paberile esimest korda 1252. aastal, kui Rootsi riigimees Birger Jarl kasutas seda ühes kirjas.

Maailma suurim kuppelhoone

Ericsson Globen asub Stockholmi lõunaosas ning see on maailma suurim kuppelhoone. Selle diameetriks on 110 meetrit ning mahuks 605 tuhat kuupmeetrit. Põrandast laeni on aga 85 meetrit ja seda kuplit on seega näha ka pea kõikjalt Stockholmist.

Kõige kitsam tänav

Gamia Stan on täis väikeseid munakivitänavaid, kuid ka nendest kõige väiksem on Marten Trotzigs Gränd, mis on kõigest 90 sentimeetrit lai. Ühtlasi on ta ka väga järsk, pisikesele tänavale mahub veel 36 treppi, mis jalutajad ühest tänava otsast teise viivad.

Stockholmi sündroom

Stockholmi sündroom sai nime ühe Rootsi kuulsaima kuriteo järgi. 1973. aastal toimus Normalmstorgis kuuepäevane pantvangidraama ning vangid hakkasid kurjategijatega suhestuma. Selle peamiseks põhjuseks peeti Clark Olofssoni meeletut sarmi.

Palju jalgrattureid

Rohkem kui 70 000 pealinlast läheb iga päev tänavatele oma jalgrattaga. Õnneks on seal olemas ka ratturitele ette nähtud rajad, mistõttu juhtub õnnetusi äärmiselt harva.

UNESCO maailmapärandi nimistu

Stockholmis asub lausa kolm UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat vaatamisväärsust: Drottningholmis asuv kuninglik palee, Skogskyrkogardeni kalmistu ja Birka arheoloogiaala.

Puhas vesi

Stockholm laotub üle 14 saare ja neid ühendab kokku 57 silda. Vesi on aga nii puhas, et seda võib juua, kanalites saab ujuda ning sealt ka kala püüda.

Palju muuseume

Stockholmis asub peaaegu 100 muuseumi, mis tähendab, et seal on rohkem muuseume ühe inimese kohta, kui peaaegu, et üheski teises maailma riigis. Ainuüksi rahvusmuuseumis on juba 50 tuhat maali ja eset ning paljudesse muuseumitesse on sissepääs tasuta.

Frank Zappa legendaarne külastus

Rootslased armastavad Frank Zappat ning 1971. aastal täitus ühe fänni unistus. Kaks fänni lähenesid Zappale tema etteaste vaheajal ning palusid tal nendega pärast esinemist kaasa tulla ja äratada üles nende vend Hannes. Zappa arvates oli see ideaalne mõte ning seega läkski ta fännidega kaasa. Zappa ärataski venna Hannese üles ning nii lapsed kui vanemad jutustasid varaste hommikutundideni.