Video: Hiinas pandi püsti hiiglaslik ujuv tee

Hõljuv tee Hongshui jõel on lausa 50 kilomeetri pikkune ning jättes seega enda alla 54 000 ruutmeetrit. Külastajad, kes tahavad terve tee läbida, peavad selleks varuma vähemalt kümme tundi, vahendab Lonely Planet.

Tee, mille ala on korda suurem kui Manhattan, on ligi tõmmanud juba üle 60 000 turisti. Alal kõndimine ei ole aga igav ega tüütu, vaid seda saadavad lõbusad tegevused. Nii saab seal teha pilte hiiglaslikust kummipardist või sõita FlyBoardiga.

Tee on ehitatud 200 000 hõljuvast esemest, mis kõik on kinnitatud jõepõhja ning õhust vaadates näeb see välja kui suur õis. Ametnikud loodavad, et atraktsiooni avamine suurendab piirkonna vastu turistide huvi.

Viimasel ajal on Hiina silma paistnud just eriskummaliste ehitiste rajamisega. Viimase 18 kuu jooksul on seal avatud juba kolm klaasist silda, millest üks on isegi maailma pikim.