Video: stjuuardi humoorikas turvalisusnõuete tutvustus

Video on küll filmitud juba mõni aasta tagasi, kuid interneti avarustesse ilmus see alles nüüd. Lindistuselt on näha , kuidas Lõuna-Aafrika lennufirmas töötanud mees andis edasi olulist informatsiooni tavapärasest hoopis humoorikamal moel, vahendab Daily Mail.

«Kui te ei tunne inimest enda kõrval, öelge talle kiiresti tere. Ei või kunagi teada, teil võib pärast Kaplinnas maandumist temaga õnneks minna,» rääkis mees valjuhääldisse.

Ta muutis lõbusamaks ka tavaliselt teadaanded hädaabipositsioonist ning hapnikumaskide kasutamisest. «See on hädaabipositsioon. See on hetk, kui me kõik jätame oma tagumikuga hüvasti,» naljatas ta. «Kõigepealt pange mask enne pähe oma lapsele ja siis alles endale. Kui teil on kaks last, siis nüüd on õige hetk otsustada, kumba te rohkem armastate,» ütles stjuuard.

Videost on ka kuulda, kuidas kõik reisijad tema naljade üle naeravad. Noormehe kolleegid on ka avaldanud, et see ei olnud esimene kord, kui ta millegi sellisega hakkama sai. Pigem oli stjuuard tuntud just oma naljatleva kõne poolest ning nii pani ta tihti terve salongi itsitama.