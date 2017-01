Restoran, kus saab söögi eest trenniga maksta

Run for your Bun (jookse oma kukli eest – toim.) on ajutine restoran Londoni tänavatel, kus saab söögi eest trenniga maksta. Kohvik loodi reklaamikampaaniana ühele Inglismaa spordiklubile, et innustada kontoritöötajaid liigutama, vahendab Lonely Planet.

Spordiklubi hinnangul istub keskmine kontoritöötaja 90 protsenti ajast ja 28 protsenti töötajatest sööb lõunat ka laua taga.

Restoranis peavad inimesed oma lõunasöögi eest tegema treeneri valvsa pilgu all ja ka tema soovituste kohaselt kuus minutit trenni. Kui sessioon on läbi, võib klient valida endale menüüst meelepärase roa.

Kõrge intensiivsusega intervalltreeningus tuleb minuti jagu rühkida sõudeergomeetril, minuti jagu rattal, seejärel joosta, siis tuleb minut aega teha kõhulihaste harjutusi, kükke ja etteasteid. Iga harjutuse vahel antakse ka 30 sekundit aega puhata.

Menüü toiduvalik on loomulikult samuti tervislik. Sealt leiab võileiva avokaadotambi kirsstomatite, kitsejuustu, tšilli ja laimiga, pärlkuskussi aprikooside, rosinate, pähklite, sidruni, koriandri ja värske basiilikuga, grillitud kanarinna burgeri tomati, sibula ja küüslaugu majoneesiga ja pita-leiva salati ja kas suitsutatud lõhe või grillitud halloumi-juustuga.

Klientidel soovitatakse kaasa võtta ka trenniriided, kuid see ei ole kohustuslik.