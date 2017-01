Mahasadanud lumi on Hiinas suureks terviseriskiks

Hiljuti maha sadanud lumi lisab aga veelgi terviseriske juurde. Pekingi meteoroloogiabüroo on kõiki kodanikke tungivalt hoiatanud mitte õue minna. «Me soovitame, et kõik jääksid siseruumidesse. Lumi on väga must! Lumi on väga must! Lumi on väga must!,» vahendab Travel and Leisure meteoroloogiabüroo hoiatust.

Kui aga inimesed peavad paratamatult väljas ringi liikuma, soovitas büroo võtta kaasa kaitsevagendid, millest üheks oli ka vihmavari, mis langeva lume eest inimesi kaitseks. Pekingi õhupuhtuseindeks on viimasel kuul olnud pidevalt 195, tõustes kohati isegi 470ni. Maailma Terviseorganisatsiooni kehtestatud turvaline tase on 25.

Seepärast keelatakse ka lastel õues lumega mängida, sest lumi on täis neid samasid mürke, mis õhusaastatuse tekitasid. Uuringute kohaselt on Hiinas mõnel pool saastatuse tase niivõrd tugev, et see on võrdeline suitsetamisega. Ühtlasi arvatakse, et õhusaaste on vastutav ka ühe kolmandiku surmade eest.

Hiina valitsus soovib panustada olukorra parandamisele. 2016. aastal oli Hiinas kokku 196 sinise taeva päeva ehk päeva, mil pilvede ja sudu vahelt oli näha ka taevast. Ühtlasi teatas ka valitsus, et nad panustavad 343 miljardit eurot taaskasutatava energia arendamiseks.