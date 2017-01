Reisivead, mida sel aastal vältida

2017. aasta on kuulutatud jätkusuutliku turismi aastaks, mistõttu tuleks erilist tähelepanu pöörata sellele, kuidas välismaal käitume ning mida sealt kaasa toome, vahendab Escape.

1. Ära osta mõttetuid suveniire

Hea odav ja lihtne on sõpradele ja perele kaasa osta hunnik väikeseid Eiffeli torni kujulisi võtmehoidjaid. Tegelikult ei ole neid kellelgi vaja ja ka sina ei peaks selle peale raha raiskama. Osta parem midagi unikaalset, mis on ka kohapeal valmistatud.

2. Ära osta nii palju pudelivett

Eriti Euroopas ei ole vaja iga hommikut alustada uue veepudeli ostmisega. Euroopas võib juua ka kraanivett, seega osta vaid üks pudel ning täida seda pidevalt. Ka riikides, kus kraanivee joomine ei ole lubatud, saad kasutada sarnast süsteemi, kuid siis täida veepudel vaid selleks ettenähtud kohas.

3. Ära võta nii palju asju kaasa

Mõtle järele, kas nädalasel reisil on tõesti vaja kolme paari jalanõusid. Kergema pagasiga reisimine säästab planeeti, hoiab kokku kütusekulusid ning lisaks ei pea sa ülekilode eest maksma. Kui suudad kõik vajaminevad asjad panna käsipagasisse, säästad lennujaamas kõvasti aega.

4. Vali odavad piletid

Lennukiga peab mõnikord reisima, kuid kui oled juba sihtkohas, mõtle, ehk saad mõne siselennu vahetada hoopis rongisõidu vastu. Nii näed rohkem ka maad, kus viibid ning ühtlasi hoiad keskkonda. Kui lendad, vali tavaklassipilet, sest äriklassis on kordi suurem ökoloogiline jalajälg. Suurlinnades ringi liikudes eelista alati käimist, rattasõitu või ühistransporti auto rentimisele ja taksosõidule.

5. Väldi atraktsioone loomadega

Sellest on tehtud suur äri, mis näiteks Tais tõmbab ligi suuri rahvamasse, kuid mitte kõik ettevõtted ei kohtle loomi hästi. Enne, kui ühelgi sellisel atraktsioonil osaled, uuri selle kohta veidi tausta ning veendu, et loomadele liiga ei tehta.

6. Anna ka ühiskonnale midagi, kuid tee seda mõtestatult

Arengumaadesse reisides võetakse sageli kaasa komme või muud nänni, mida siis lastele jagada. Olenevalt kultuurist võidakse seda pidada aga ebaviisakaks ning kerjusekultuuri innustavaks. Räägi enne giidiga läbi või uuri internetist tausta. Võib-olla on hoopis parem, kui teed annetuse mõnele kohalikule koolile.

7. Tee kodutööd

Internetiajastul on kõik kergesti kättesaadav, mistõttu peaks leidma alati enne reisi aega uurida veidi ka riigi kohta. Reisides peab austama kohalikku kultuuri ja ühiskonda, seetõttu on oluline, et oleksid kursis sellega, mis sind ees ootab. Mida rohkem sihtkohast tead, seda paremini seda paika koged. Ühtlasi suudad põhjaliku kodutöö abil suure tõenäosusega vältida kalleid turistilõkse ja teisi petuskeeme.