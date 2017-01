15 asja, mida hotellis tasuta saama peaksid

Kõiki esemeid hotellides tubadesse ei panda, sest nad on piisavalt spetsiifilised selleks, et kõik kliendid neid ei kasuta. Küll aga võib nii mõnelgi neid vaja minna, mistõttu tuleks lihtsalt vastuvõtulauast neid küsida, vahendab Business Insider.

Loomulikult sõltub kõikide toodete kätte saadavus hotellist ning selle kvaliteeditasemest.

1. Telefonilaadijad ja adapterid pistikupesadele

Kui unustad oma telefonilaadija koju või sul ei ole sihtriigis vajalikku otsikut, siis tasub küsida seda vastuvõtulauast. Sageli on neil ohtralt selliseid tüüpesemeid varutud ning ühtlasi unustavad paljud kliendid neid ka maha, mistõttu nende ladu ka pidevalt täieneb.

2. Paremad padjad

Mõnes hotellis on voodile asetatud juba terve menüü erinevate padjavalikutega. Nii saavad kliendid valida suuruste, pehmuse ja kuju poolest endale just sobiva. Mõned padjad aitavad väidetavalt isegi norskamist vähendada ja teised on justkui loodud hommikul voodis vedelemiseks.

3. Lokitangid ja sirgendajad

Kui enda omasid ei tahtnud kaasa tassida, siis on suur tõenäosus, et need on hotellis saadaval ning neid tuleb lihtsalt küsida.

4. Rendiauto

Kui tavaliselt tuleb rendiauto eest välja käia üsna kopsakad summad, siis mõnel hotellil on kokkulepe otse rendi- või autofirmaga ning annab oma klientidele neid kasutada täiesti tasuta.

5. Joogamatid

Nendele, kel meeldib reisimise ajal trenni teha, on hotellidel varuks joogamatid. Ilmselt ei ole ükski reisisõber tahtnud neid ise kodust kaasa võtta, mistõttu on nende hotellist laenutamine hea alternatiiv.

6. Õmbluskomplekt

Ikka võib juhtuda, et reisi ajal kukub mõni nööp eest või tuleb soki sisse auk. Hotellidel on sageli olemas ka väikesed õmbluskomplektid koos erivärvi niitidega, mis peaksid kõik väiksemad probleemid lahendama.

7. E-luger

Mõnest uhkemast hotellist saab endale laenutada isegi e-lugeri, et ehk vihmastematel päevadel toas veidi meelt lahutada ning puhata.

8. Hambapasta ja suuvesi

Sageli pannakse vannitubadesse juba väikesed hambaharjad, kui puudust tuleb ka hambapastast või suuveest tasuks seda kindlasti juurde küsida.

9. Küünelakieemaldaja

Nagu šampooni ja palsamidki on hotellidel ilmselt olemas ka väike tops küünelakieemaldajat, seega kui peaksid reisil hätta sattuma, tasuks kindlasti vastuvõtulauast läbi käia.

10. Taassuletavad reisikotikesed

Lennujaamades tuleb kõik vedelik alati panna taassuletavasse kotikesse, mis tähendab, et turistidel läheb selliseid asju ka üsna sageli vaja. Seda on märganud ka hotellid ning nii mõnedki neist on endale selliseid kotte varunud, et vajadusel reisijaid hädast välja aidata.

11. Öölambid

Kui reisid lastega või tahaksid ise, et toas oleks ka öösiti veidi rohkem valgust, peaksid küsima endale ühe öölambi.

12. Meelelahutus lastele

Selle asemel, et lastele kõiki joonistustarbeid ja mänguasju kodust kaasa võtta, võid neid küsida hoopis hotellist. Tavaliselt on neil alati olemas pliiatsid, mõned nuputamisraamatud ja isegi vannimänguasjad.

13. GoPro kaamerad

Selle saamiseks peab ilmselt minema peenemasse hotelli, kuid nii nagu autotki on mõnest hotellist võimalik tasuta endale GoPro kaamera laenutada, millega oma reisimuljeid jäädvustada.

14. Pikendusjuhtmed

Kui võtad reisile tavaliselt kaasa palju elektroonikat ja pistikutest tuleb alati puudus, siis ei ole selle pärast vaja veel kodust pikendusjuhet kaasa võtta.

15. Lauamängud

Kuigi reisil tavaliselt nii palju aega üle ei jää, siis mõne vihmase ilma saab ikka lauamänge mängides mööda saata.