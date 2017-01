Lennukist leitud mao tõttu tühistati lend

Lend pidi teele asuma Muscatist Omaanis ning suunduma Dubaisse, kuid õhkutõus lükati edasi, sest töötajad leidsid lennuki pagasiruumist mao. Õnneks küll leiti madu enne, kui reisijad pardale lasti, vahendab Daily Mail.

«Mehhaanikud ja koristajad veendusid, et lennuk on puhas ja andsid loa sellel taas õhku tõusta. Me vabandame tekkinud ebameeldivuste pärast,» seisis lennufirma avalduses.

See ei ole aga esimene kord, kui maod on lennukis ringi roomanud. Novembris kukkus reisijatele lennu ajal madu pagasiriiulilt pähe.