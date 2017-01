Pariisi kesklinn võib muutuda autovabaks

Pariisi linnapea Anne Hidalgo tuli välja plaaniga muuta kesklinn autovabaks lootuses, et autoomanikke väheneb nii pealinnas nii poole võrra. Kõrge saastatuse taseme tõttu on linnapea keelanud juba korra kuus ühel päeval autodel Champs-Elysees peatänaval liigelda, vahendab Lonely Planet.

Sel suvel ei tohi autod sõita ka kolme kilomeetrisel teelõigul, mis kulgem mööda Seine jõe paremkallast. Kui Hidalgo teisedki plaanid teoks saavad, siis on Pariisis varsti ohtralt rattateid ja sõidab ka tramm.

Saastatuse tase on Pariisis viimasel ajal märgatavalt tõusnud, mistõttu saavad kohalikud ka alates detsembrist ühistranspordiga tasuta sõita ning ühtlasi keelati ka eelmisel kuul pooltel autodel linna siseneda.

«Idee on muuta linn samm-sammult autovabaks. Sealsed autodega elanikud, politsei, kuller- ja hädaabiteenused võivad endiselt linna siseneda. Meie eesmärk on liiklust märgatavalt vähendada, nii nagu seda teevad ka teised maailma suurlinnad. Me peame pidevalt inimestele meelde tuletama, et mida vähem on autosid, seda vähem on ka saastatust,» rääkis Hidalgo.