Video: uutes reisilennukites on jõusaalid, aga pole aknaid

Airbus on tulnud välja ideega A3 lennukist, millega soovitakse muuta salongide välimust täielikult. Nii nagu kaubalennukiteski, saaks uutes A3 tüüpi õhumasinates sisustust pidevalt vahetada. Lennukites võiks olla seega vastavalt vajadusele kas kohvikud, spaad, jõusaalid või voodid, vahendab Business Insider.

Sisu vahetamine käiks kiiresti, mistõttu muutuks lendamine ka inimestele mugavamaks ja lõbusamaks. Ainsaks miinuseks peetakse veel seda, et vahetatav sisu tähendab, et lennukil ei oleks enam aknaid. Küll on aga Airbusil plaanis kasutada neid asendavat spetsiaalseid ekraane.