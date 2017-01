Reisimine ja sotsiaalmeedia: mida teha ja mida mitte?

Kuigi oma lähedastega, kes ei saanud reisile tulla, on tore muljeid jagada, tuleks siiski silmas pidada mõnd üldist reeglit, enne kui hakata meelevaldselt kõike internetti riputama, vahendab Huffington Post.

Tee nii:

1. Pea blogi - väga kerge on koju jõudes unustada, mis täpselt selle põneva tänava nimi oli või millises linnas mõni pilt tehtud on. Selleks, et seda ei juhtuks, pea blogi. Seda on huvitav lugeda ka sinu kodustel ning hiljem saad ka ise kõik detailid sealt üle vaadata. Ühtlasi annab see ka võimaluse veel aastaid hiljem oma lõbusaid reisielamusi taaskogeda.

2. Suhtle kodustega - kuigi seda ei tohiks teha ülemäära nii, et reisimine ära ununeb, siis on alati hea kohale jõudes teada anda, et oled turvaliselt pärale jõudnud. Ühtlasi saab sotsiaalmeediast kriisiolukorras leida ka kiiresti teavet selle kohta, kuhu abi saamiseks pöörduda.

3. Suhte inimestega, keda reisil kohtad - lae enda telefoni alla populaarne suhtlusvõrgustik, mida kohalikud peamiselt kasutavad. Kui tutvud uute inimestega, saad nendega kohe ka kontakti astuda ja nii ei kao uued sõbrad kusagile ära.

4. Otsi reisisoovitusi - kui sa ei ole kindel, kuhu õhtul sööma minna või millist hotelli endale broneerida, siis tasub kindlasti internetist abi otsida.

Ära nii tee:

1. Jälgi, et sind ei blokeeritaks - erinevates riikides on interneti kasutuse suhtes erinevad reeglid. Ole teadlik sihtriigi seadustest ning vaata, et sa ei üritaks kasutada mõnd keelatud lehte, mistõttu võidakse sind täielikult blokeerida.

2. Ära viida tervet aega internetis - pole mingit mõtet minna reisima ja siis terve aja internetis veeta. Käi internetis vaid siis, kui see on tõesti vajalik ning ka pärast blogi kirjutamist, ära jää sinna niisama ringi vaatama. Mine parem välja ja naudi kohalikku elu.

3. Ära tee suurt telefoniarvet - kui oled muidu üritanud säästlikult toime tulla, siis ei ole mõtet suure telefoniarvega oma pingutusi tuulde lasta. Enne minekut tee kindlaks kui palju maksavad kõned, sõnumid ja internetikasutus riigis, kuhu minemas oled. Kui vaja internetti kasutada, siis ürita leida paiku, kus see on tasuta.

4. Ära pane pilte ilma loata üles - üsna levinud on komme teha kohalikega, olgu laste või täiskasvanutega, pilte ning panna need seejärel sotsiaalvõrgustikku üles. Ilma loata ei tohiks aga kellegi pilti internetti üles riputada. Pildid on mõeldud eelkõige ikka selleks, et sul endal neid tulevikus vahva vaadata oleks, mitte selleks, et sa reisimise ajal veedaksid suurema osa ajast neid internetti pannes ja pärast kommentaare lugedes.