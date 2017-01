Seitse nippi odava lennupileti leidmiseks

Mõnikord võib lennupileti hind olla isegi olulisem, kui sihtkoht, mida külastatakse ja kui ette satub mõni tõeliselt hea pakkumine, tuleb sellest lihtsalt kinni haarata. Oluline on aga teada, kuidas selliseid häid pakkumisi leida, vahendab Tripoto.

1. Ole sihtkoha osas paindlik - kui sa ei taha olla paindlik riigi suhtes, kuhu reisida, siis ole paindlik kas piirkonna või linna suhtes, kust sinu reis alguse saab. Mitmed otsingumootorid pakuvad ka võimalust panna sihtkohaks «kõik,» mis laseb sul otsida kõikide soodsate piletite hulgast sinu valitud kuupäevadel.

Kui oled aga kindel riigi osas, saad sageli lahtiseks jätta ka lennujaama ja linna ehk otsingumootor pakub sulle odavaimaid pileteid sinu valitud riigis, kuid mõnes suvalises asukohas. Kui paned aga ka linna paika, pead olema valmis, et hinnad on kõrgemad. Sellisel juhul tuleks hakata vaatama erinevaid võimalikke reisikuupäevasid ning leida nende hulgast soodsaim.

2. Ole kuupäevade osas paindlik - kui oled sihtkohas kindel, tuleks paindlik olla kuupäevade osas. Isegi ühe või kahepäevane muutus võib hinnas tuua olulise languse. Samamoodi nagu otsinguportaalid lasevad otsida kõiki sihtkohtasid korraga, lasevad nad otsida ka kõiki kuupäevasid. See on hea variant leidmaks just kõige soodsamaid perioode. Kui sul on kindel kuu, millal soovid reisida, siis saad otsingusüsteemi sisestada ka kindla kuu, jättes kuupäevad lahtiseks, mis samuti suurendab odavate piletite leidmise võimalust.

3. Vali õige otsingumootor - paljudel otsingumootoritel on lepingud erinevate lennufirmadega, mis tähendab, et kõik soodsad pakkumised ei pruugi sinuni jõuda. Mõistlik oleks otsida mitmest erinevast kohast ning ühtlasi kasutada pigem neid otsingumootoreid, mis töötavad läbi erinevate lehekülgede pakkumised. Üheks selliseks on SkyScanner, kuid tasuks vaadata ka Kayaki ja Momondo pakkumisi.

4. Vali odavlennufirmad ning väikesed lennujaamad - odavlennufirma piletite leidmisel ei tasu otsingumootoritele toetuta. Isegi kui need annavad tulemusi, võivad seal pakutud hinnad olla kõrgemad, kui need, mida näidatakse firma kodulehel. Seega, kui oled välja mõelnud, kuhu reisida soovid, otsi üles selle piirkonna odavlennufirmad ning külasta üks haaval nende kodulehti ja otsi pileteid otse allikast.

Lisaks võib tulla kasuks ka väiksemate lennujaamade kasutamine. Väiksemad lennujaamad asuvad sageli ka suurte vahetus läheduses, mistõttu võib ka vahemaandumise ajal ühest lennujaamast teise suunduda. Väikestel lennujaamadel on üldiselt madalamad maksud, mis kajastub tuntavalt ka piletihinnas. Seega ei tasuks jällegi otsingul kindlaks määrata lennujaama, vaid pigem piirkonna või linna. Ühtlasi ei pruugi paljud väiksed lennujaamad olla suurtes otsingumootorites kaetud, mistõttu tulekski otsida otse lennufirmade kodulehelt.

5. Proovi teisi teekondasid - mõnikord ei paku odavlennufirmad lende sinu kodukohast otse sinna, kuhu minna soovid. Sellegipoolest tuleks otsida vahemaandumistega lende, sest vaatamata mitmele lennule, võib piletihind tulla oluliselt soodsam.

6. Nädalapäev ja aastaaeg - oluline on vaadata ka millal lennata. Kui minna suusatama ja alustada seda reisi laupäeval, on piletid kindlasti suuresti kallimad, kui sama sihtkoha lennud oleksid kolmapäeval. Soodsa reisimise aluseks on kindlasti kõrghooaegade vältimine, paratamatult on sel perioodil hinnad kõrged.

7. Eelista vahemaandumistega lende - kõik eelistavad otselende ning kuigi need on mugavamad on need sageli aga kallimad. Vahemaandumise ajal võib lennujaamas mõne pingi peal veidike tukkuda, mis võib olla mugavam, kui lennukiistmel magamine. Seetõttu jõuad ehk ka sihtkohta veidi puhanumana.