Kuubat külastas eelmisel aastal rekordarv turiste

Võrreldes 2015. aastaga tõusis Kuubat külastanud turistide arv 13 protsenti. Kõige suurema kasvu tegi Ameerika Ühendriikidest pärit turistide arv, mida selgitab ka lennuliikluse avamine, vahendab Travel and Leisure.

2015. aasta lõpul teatas Ühendriikide president Barack Obama, et kavas on taas avada lennuliiklus kahe riigi vahel. Seejärel valisid ka mitmed reisijuhid Kuuba üheks parimaks sihtkohaks, mida eesoleval aastal külastada.

Lisaks lennuliiklusele sai hoogu juurde ka kruiisiturism, sest Kuubal hakkasid silduma ka Ühendriikidest tulnud turiste täis kruiisilaevad.

Seni ei ole veel ühtegi märki, et Kuuba turistibuum aeglustuks, kuid siiski ei ole põhjust karta, et sealne kultuur varsti lääneliku varju jääks, sest endiselt on riiki külastavate turistide arv võrreldes kohalike elanikega suhteliselt madal.