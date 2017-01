Millised on kõike täpsemad lennufirmad?

Uuringus vaadeldi 54 miljoni lennu andmeid, mis kõik toimusid 2016. aastal. Ühtlasi on see ka kõige suurem arv lende, mida kunagi korraga on analüüsitud. Reisijate numbrid on järjest kasvamas, lennufirmad laiendavad oma haaret, mistõttu peavad nii lennujaamad- kui ka firmad eriliselt pingutama klientide rahulolu nimel, vahendab CNN.

Kõige täpsemaks lennufirmaks kuulutati Hawaiian Airlines, kelle kõikidest lendudest 89,97 protsenti kas lahkusid või maandusid 15 minutit enne graafikus märgitud aega. Selle lennufirma puhul on tegu ka tõelise edulooga, sest eelmisel aastal asetsesid nad sama tabeli üheksandal kohal ning on suutnud aastaga teha märgatava tõusu ja arengu.

Teisele kohale jäi Panama lennufirma Copa Airlines ning nende kannul kõndis Hollandi uhkus KLM. Maailma turvalisimaks lennufirmaks kuulutatud Qantas pidi täpsuse tabelis leppima aga neljanda kohaga.

Lennujaamadest oli aga kõige täpsem Tokyo Haneda lennujaam, kus kõik toimis nagu kellavärk 87,49 protsendil juhtudest. Suurlennujaamadest oli aga kõige täpsem Indoneesia Syrabaya lennujaam.

Kõige täpsemad lennufirmad:

1. Hawaiian Airlines 89.97%

2. Copa Airlines 88,75%

3. KLM 87,78%

4. Qantas 87,56%

5. Japan Airlines 86,74%

6. FlyBe 86,62%

7. Alaska Airlines 86,05%

8. Iberia 85,67%

9. Monarch Airlines 85,67%

10. Singapore Airlines 85,19%

Kõige täpsemad lennujaamad:

1. Tokyo Haneda 87,49%

2. Sao Paulo Guarulhos 85,28%

3. Detroiti lennujaam 84,64%

4. Atlanta lennujaam 84,57%

5. Minneapolise lennujaam 84,46%

6. Seattle'i lennujaam 83,74%

7. Moskva Sheremetjevo 83,52%

8. Singapore Changi lennujaam 83,49%

9. Müncheni lennujaam 82,85%

10. Phoenixi lennujaam 82,82%

Kõige täpsemad suurlennujaamad:

1. Surabaya lennujaam 90,30%

2. Honolulu lennujaam 87,53%

3. Salt Lake City lennujaam 87,20%

4. Brasilia lennujaam 87,07%

5. Brisbane'i lennujaam 86,71%

6. Sao Paulo-Congonhas 85,40%

7. Portlandi lennujaam 85,19%

8. Johannesburgi lennujaam 84,32%

9. Ateena lennujaam 83,64%

10. Kopenhaageni lennujaam 83,12%

Kõige täpsemad väikelennujaamad

1. Newcastle'i lennujaam 90,94%

2. Anchorage'i lennujaam 89,52%

3. Brüsseli Charleroi lennujaam 88,65%

4. Trondheimi lennujaam 88,00%

5. Stavangeri lennujaam 87,95%

6. Hannoveri lennujaam 87,89%

7. Cairns lennujaam 87,23%

8. Bergeni lennujaam 87,21%

9. Curitiba lennujaam 86,77%

10. Dubrani lennujaam 86,03%