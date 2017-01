Kuus asja, mida kõik kruiisidest valesti mõistavad

Paljud reisisellid on kruiiside suhtes skeptilised ning hoiavad kinni ammustest stereotüüpsetest kuulujuttudest, mis tegelikult ei pruugi tõele vastata. Business Insider lükkas kuus levinumat müüti kruiisireiside kohta ümber.

Tubades hakkab kitsas

Kui sa ei broneeri endale mõnd sviiti, siis suure tõenäosusega ei ole tõesti kajut väga suur. Siiski on see ruum alati efektiivselt ära kasutatud ning seega ei teki kunagi ka klaustrofoobiat. Vannitoad on väikesed ja kappe ei ole palju, kuid seal on see-eest seintes riiulid, kuhu saad edukalt oma asjad sättida.

Kruiisid on ülerahvastatud

Kruiisilaevadele mahub väga palju rahvast aga kuna laevad ise on ka hiiglaslikud, siis ei paista see pardal olles enam nii väga välja. Kui muret tekitab see, kuidas laeva või laevalt maha saada, siis ka see on firmadel väga hästi korraldatud. Ekskursioonide ajad on sätitud kindlate vahedega, et kõik turistid ei hakkaks korraga laevast välja tormama.

Seal saab süüa vaid Rootsi lauas

Loomulikult on laevades olemas ka Rootsi lauad. Kuid kui seal süüa ei soovi, siis on veel mitmeid teisigi võimalusi. Enamikes laevades on olemas lai valik alates pitsarestoranidest lõpetades jäätisekohvikutega. Lisaks on võimalik käia ka peentes restoranides, kus laual on lumivalged linad ja toidu kvaliteet on äärmiselt kõrge.

Sa jääd merehaigeks

Kui oled üks nendest, kel tavaliselt laevasõitudel süda pahaks läheb, siis ei pea sellepärast kruiisitamist kohe kõrvale heitma. Piisab vaid sellest, kui seda õigete ravimitega ning õigeaegselt kontrollida. Enne minekut katseta erinevaid rohtusid, siis oskad paremini hinnata ka nende kõrvalmõjusid.

Sa pead võõrastega rääkima

Laevadel toimub sageli mitmeid üritusi, kus proovitakse reisijaid kaasata erinevatesse tegevustesse, et nende aega sisustada ning neid lõbustada. Ilmselt tuleb selliste asjadega kaasa minnes ka teistega suhelda, kuid kui seda soovi ei ole, võib alati leida endale vaikse nurgakese, kus rahulikult raamatut lugeda või päikese käes tukkuda. Kui sa aga ei soovi väga suvaliste võõrastega jutustada, kuid tahaksid siiski uute inimestega kohtuda, tasub osa võtta mõnest klubitegevusest. Sageli korraldatakse laevadel üritusi nii tantsulõvidele kui ajaloouurijatele, igaüks leiab endale midagi põnevat.

Sa ei näe ühtegi sihtkohta korralikult

See on üsna levinud arusaam, mistõttu on kruiisifirmad otsustanud hakata ka oma graafikuid muutma. Järjest enam lisatakse peatustele mõned tunnid, mis lasevad reisijatel enne laevale naasmist ka kohaliku ööeluga tutvuda, või isegi mõned päevad. Kui aga tõesti peatutakse vaid mõned üksikud tunnid, võid ise oma päeva sisukaks planeerida. Vaata üle ekskursioonid, mida pakub kruiisifirma. Kui tahad aga üksi seigelda, siis pane juba enne reisile minekut kokku põhjalik päevakava iga sihtkoha kohta, et oma aega efektiivselt kasutada. Nii jõuad ka iga linnaga põhjalikumalt tutvuda.