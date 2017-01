Turistid ohustavad Lõuna-Euroopa suurimat järve

Keskkonnakaitsjad on aga veendunud, et plaanitud arendus on ohuks rahvuspargi ökosüsteemile ning seal elutsevatele liikidele. Siiski on töö 75 miljoni eurose projekti kallal juba alanud, vahendab Lonely Planet.

Luksuskuurorti ehitatakse hotell, luksuslikud villad basseinidega, restoranid, sadam, kaubandus- ja meelelahutuskeskus. Tulevane kuurort asub Crnojevica jõe suudmes ja Skadari järve ääres. Skadari järv on ühtlasi suurim magevee järv Balkanil.

Järvele anti rahvuspargi staatus juba 1983. aastal ning see on kuulus oma liikide mitmekesisuse poolest. Seal elab 281 linnuliiki, 50 loomaliiki, 48 kalaliiki. Oluliseks peatuspaigaks on see ka veelindudele ning eriti tuntakse muret ohustatud liigi, Dalmaatsia pelikanide, pärast.

Kohalikud keskkonnakaitsega tegelevad mittetulundusühingud on veendunud, et suured turistimassid seavad ohtu pargis toimiva ökosüsteemi. Nad on luksuskuurordi ehitamise vastu algatanud ka petitsiooni, kuid riigi turismi ja jätkusuutliku arengu ministeerium on aga arvamusel, et kuurort ei avalda sealsele loodusele erilist mõju.

Ministeerium tugineb oma arvamuses enne projekti kinnitamist läbi viidud uuringutele, mis viitasid sellele, et turismimassid kohalikku ökosüsteemi ei ohusta.