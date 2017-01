Galerii: Hiinas peetakse suurt jää- ja lumefestivali

Sel aastal on park ehitatud 800 000 ruutmeetri suurusele alale ning selleks on kasutatud 330 000 kuupmeetrit jääd ja lund. Kuigi skulptuurid on kaunid ka päeval, siis tõelist silmailu pakuvad nad õhtutundidel, mil kõik ehitised valgustatakse.

Harbini kuulus festival avati eile ning see kestab kuni 8. jaanuarini. Festivali teemaks on sel aastal valitud lumerõõmud ning nende mõne päeva jooksul toimub festivalialadel palju teatrietendusi, peetakse lumemänge ja tehakse ilutulestikku.

Alates 1985. aastast on Harbini talvefestival kasvanud üheks maailma suurimaks lumefestivaliks. Teiste kuulsate hulka kuuluvad veel ka Sapporo, Quebeci ja Holmenkolleni lumefestivalid.