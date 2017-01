Üllatavad faktid Kariibi mere saartest

Kariibi mere saared on väga mitmekesised ja seal on palju rohkem avastamisväärset kui lihtsalt kuldsed rannaliivad ja mõnus päikesepaiste, vahendab news.com.au.

Ei maksa salata, et soojus on sinna reisimise juures oluline ning päikest paistab seal ka lausa 340 päeval aastas. Selle nautimiseks on aga ruumi küllaga, sest vaid kaks protsenti kõikidest Kariibi mere saartest on asustatud.

1. James Bond sündis Jamaical

Teise maailmasõja ajal külastas Ian Fleming Jamaicat ning lubas, et sellest paigast saab tema kodu. Pärast sõja lõppu pidas ta oma lubadust ning kolis saarele, kus ta otsustas ujuda ja raamatuid kirjutada. Tema maja nimi oli aga GoldenEye ning seal pani ta ka kirja kuulsad James Bondi lood, mis tõid kuulsust nii talle kui ka Jamaicale. Kõige esimene Bondi film Dr. No filmiti samuti Jamaical.

Jamaical on ka kõige suurem kirikute osakaal, 2,5 ruutkilomeetri peale mahub neid lausa 1600, millele ei suuda silmi ette teha ükski teine riik maailmas.

2. Sabal on kõige lühem reisilennukite maandumisrada

Need, kes pelgavad lendamist peaksid end Saba saarekeselt eemal hoidma või vähemalt sinna mingil muul moel saabuma. Teadaolevalt on see kõige lühem õhkutõusu- ja maandumisrada maailmas, olles vaid 396 meetrit pikk. Ümberringi on vaid vesi ja kivised kaljud. Sabal maandumine on ilmselt lähim kogemus, mida saad lennukikandjal maandumisele.

3. Tobago andis inspiratsiooni Daniel Defoe Robinson Crusoele

Robinson Crusoe raamatus sattus laevahukust eluga pääsenud meremees troopilisele saarele, kus ta kohtus kannibalide, mässajate ja vangidega. Tänapäeval leiab sealt aga head snorgeldamist, imeilusad kosed ja üksikud rannad.

4. Trinidadis kasvab üks maailma vürtsikamaid tšillikaunasid

Moruga skorpioni tšilli on pärit just Trinidadilt, mis troonib hetkel vürtsikuse tasemel maailmas teisel kohal Carolina Reaperi järel. Moruga tšilli kuumus ületab Scoville'i skaalal kahte miljonit punktipügalat. Meile tuntum Jalapeno pipar jääb samal skaalal aga 2500 ja 8000 vahele.

5. Barbados oli George Washingtoni ainukese välisreisi sihtkoht

Vaid iga viies ameeriklane reisib välismaale, mistõttu on paljudel neist ühist ka nende esimese presidendi George Washingtoniga. Washington tegi elu jooksul vaid ühe reisi, mis viis ta Barbadosele.

6. St Lucial on ainuke drive-in vulkaan

Kohalikud tunnevad paika väävliallikate nime all. Vulkaan purskas viimati 18. sajandil, mistõttu ei peeta seda enam aktiivseks vulkaaniks. Siiski on seal veel alles mulisev, kuum ja aurav muda, millest tuleb ohtralt väävlihaisu, mistõttu on see endiselt veel huvitav ka turistidele.

7. Arubal pakutakse ekskursioone allveelaevaga

Selleks, et uudistada veealust maailma ei pea tingimata minema sukeldumisluba hankima. Allveelaevaga minnakse lausa 40 meetri sügavusele, mistõttu on see kindlasti üks erakordsemaid ekskursioone tervel saarel.

8. Caymani saarel on rohkem ärisid kui inimesi

Caymani saartelt leiab ohtralt imekauneid randasid ja luksushotelle, kuid lisaks neile on seal ka väga palju rohkem ärisid, kui inimesi. Siiski ei maksa kõiki neid ärisid minna peatänavalt otsima, sest enamik on sinna end kirjutanud vaid soodsa maksupoliitika pärast.

9. St. Maartenil lendavad lennukid vaid 30 meetri kõrguselt üle inimeste peade

Vahetult lennuvälja kõrval asub St. Maartenil populaarne rand, mistõttu võib seal sageli näha vaatepilti, kus suured lennukid asuvad vaid mõnekümne meetri kõrgusel inimeste peadest. Varasemalt maandusid lennuväljal ka hiiglaslikud Boeing 747 lennukid, kuid nüüd lendavad üle inimeste peade peamiselt veidi väiksemad Airbus A330 lennukid. Ometi on see üsna omapärane kogemus, mida tulevad jahtima nii lennufännid kui ka rannas mõnulejad.