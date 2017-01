Video: virmaliste tekitatud veider heli

Fotograafiagiid Oliver Wright käib Lapimaal pidevalt virmalisi pildistamas ning alatihti kuulis ta seejuures ka veidrat heli. Kuigi ta ei arva, et virmalised ise häälitseksid, on ta veendunud, et heli tekitavad virmaliste mõjul elektrikaablid, vahendab Lonely Planet.

Ta sai heli ka lindile ning edastas selle eksperdile, kelle hinnangul ei ole kunagi varem räägitud virmaliste tekitatud helist. Siiski pidas ka tema seda ideed huvitavaks. Ilmselt tekib heli elektromagnetilise energia muutumisel mehhaaniliseks liikumiseks. Nii nagu magnetilised väljad võivad tekitada vibratsioone.